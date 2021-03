Fabián Martín: “Me siento capacitado para ser candidato a gobernador”

Si bien todavía resta un largo tiempo para las Elecciones Generales del 2023, el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, no eludió la pregunta y en su visita al “Café de la Política” del programa “Yo te Invito”, de Canal 5 Telesol, dijo estar capacitado para ser candidato a gobernador. También hizo referencia a los comicios de octubre próximo y adelantó quién podría ser su “bendecido” para buscar la continuidad del proyecto en el departamento.

Martín, quien transita su segundo mandato al frente de la intendencia y por lo tanto no puede repetir en el cargo, hizo referencia a qué hará en 2023 y no descartó ser candidato a primera autoridad de San Juan. “Yo me siento capacitado, entiendo que después de pasar 8 años por una intendencia es un gran aprendizaje, de tener que resolver todos los días y a cada momento situaciones diversas, por supuesto que ser gobernador no es una cuestión menor, hay que prepararse, tener un equipo pero nosotros en Rivadavia lo tenemos”, comentó.

Además resaltó que “me encuentro capacitado y en condiciones, pero somos varios los referentes y sería apresurado de mi parte decir “si yo seré el candidato”. Esto debe salir por el consenso de todo”.

En la ocasión también hizo referencia a las elecciones de octubre, donde se elige diputados nacionales, y aclaró que se está ante una “elección bisagra”, donde se elige más que 3 bancas nacionales. “La gente tendrá que elegir entre nuestro espacio y un modelo que profundiza la grieta, con una agenda distante a la gente. A este modelo le interesa manejar la Justicia, pero no la gente”.

También opinó sobre el diputado Marcelo Orrego, a quien catalogó como “el líder natural del espacio”, aunque aclaró que es un líder transversal que consulta con todos los dirigentes los pasos a seguir en el frente.

Para cerrar mencionó que todavía no tiene un elegido para que sea “su candidato” en Rivadavia y no descartó que la disputa hoy está entre: los diputados Nancy Picón, Sergio Miodowsky, los concejales Federico Ríos y Juan Cruz Córdoba y los secretarios Ariel Villavicencio, Raúl Ibaceta y Verónica Alfaro.