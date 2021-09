Facundo Della Motta: "Fue un viernes muy malo para mí"

Se desarrollo en la jornada de hoy viernes, el primer día de actividades por la 11ª fecha del Turismo carretera, en el Autódromo de Rafaela, donde se disputaron dos tandas de entrenamientos y posteriormente la clasificación. La jornada no fue buena para Facundo Della Motta, que junto a su equipo apostó fuertemente con cambios y mejoras en el Torino, pero que aparentemente no le cayeron bien

“Viernes muy malo para mi, clasificamos puesto 43°, lamentablemente cuando venía cerrando vuelta se le rompe una goma a un rival que venía delante mío, pero a pesar de eso el auto no funciona bien, no encontramos un buen balance, no somos rápidos”, comentó Facundo al terminar de clasificar. Si bien el piloto que representa a San Juan no dio mayores detalles con respecto a las falencias en el auto, terminó remarcando: “a revisar todo para intentar mañana tener una buena final”, sentenció Tobías muy preocupado por el mal día de hoy.

Facundo comenzó el viernes ya con complicaciones. Un puesto 42º en la 1ª tanda de entrenamientos, que no logró mejorar en la 2ª tanda con un puesto 40º, para cerrar la clasificación en el puesto 43º con un tiempo de 1:29,493 min a 2,954 seg del poleman Nicolás Bonelli (Ford). Evidentemente hay un inconveniente en motor o chasis, ya que se trabajó mucho desde la fecha pasada en Posadas, a esta de Rafaela, bajando entre 15 y 18 kg el peso del Torino y con piso nuevo se esperaba mejorar, sin embargo esto no sucedió, muy por el contrario. Por ello el equipo trabaja para encontrar el problema y tratar de dar una solución a la jornada de mañana sábado que cerrará esta fecha en Rafaela.

Facundo que mañana largará en el puesto 15º en la primera serie a las 11:55 hs, buscando que para esta serie a 4 vueltas, se haya encontrado el inconveniente que obligó a un retroceso en la perfomance del sanjuanino. La final a 20 vueltas se disputará a las 16 hs transmitida en vivo a través de la TV Pública