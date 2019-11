Falcioni: "Buscaremos ganar el clásico para darle una alegría a la gente"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El técnico de Banfield, Julio César Falcioni, afirmó hoy que buscarán "ganar el clásico para darle una alegría a nuestra gente" en relación al partido que jugarán con Lanús, uno de los punteros de la Superliga.



"Apuntamos a ganar el próximo clásico para darle una alegría a nuestra gente, que tanto nos apoya y que últimamente no hemos tenido los resultados deseados", manifestó Falcioni en conferencia de prensa, tras el entrenamiento en el Polideportivo de Luis Guillón.



Después hizo referencia a que "es un partido especial porque Lanús es un muy buen equipo, pero nosotros tomaremos los recaudos necesarios para evitar su circuito de juego".



Falcioni añadió que "sabemos que nuestros jugadores, por ser un clásico, siempre tienen una motivación extra, lo que le da un plus para jugar este partido" y que vienen con un "mejor ánimo" después del repunte que mostraron frente a Unión, al empatar levantando un 3 a 1 en contra.



Y con respecto a la formación del equipo albiverde, anunció que la definirá mañana de acuerdo a los trabajos que realizarán en jugada de pelota detenida y trabajos de definición.



Falcioni comentó que con respecto a la definición "desde la semana pasada venimos trabajando en este sentido porque nos cuesta mucho definir las jugadas que generamos, por eso no hemos logrado más puntos que los que merecemos".



En el equipo titular reaparecerá Sergio Vittor, que cumplió la fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas, y lo hará en reemplazo de Jonás Gutiérrez, quien lo reemplazó con Unión y se rompió el tendón rotuliano derecho.



Así, la formación del "Taladro" sería con Mauricio Alboleda; Luciano Gómez, Alexis Maldonado, Renato Civeli y Claudio Bravo; Juan Pablo Álvarez, Jorge Rodríguez, Vittor y Agustín Urzi; Jesús Dátolo y Julián Carranza, aunque es posible que Falcioni sorprenda con algún otro cambio.



Finalmente, se informó que Gutiérrez será operado en las próximas horas por el doctor Jorge Batista, en un sanatorio de la Capital Federal. Su recuperación le demandará por lo menos 8 meses sin actividad.