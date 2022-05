¡Faltan días! Brian Castaño mete picante antes de la revancha con Jermell Charlo

A poco más de una semana para la gran batalla, Brian Castaño advierte a su próximo rival y deja un mensaje para los fanáticos argentinos. El "Boxi", de La Matanza, sabe que estuvo muy cerca de ganar en la primera contienda, la que culminó algo polémica, ya que muchos lo vieron ganador al sudamericano. Sin embargo, el próximo 14 de mayo, se dará el lujo de poder quedarse con todos los cinturones en la tan ansiada revancha, cuando choque nuevamente con Jermell Charlo.

Cabe resaltar que en esta contienda pugilística estarán en juego los títulos mundiales de la categoría superwelter, en versión del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB). Este último es justamente el que posee el peleador argentino de 32 años. En el Dignity Health Sports de Carson, California, el "Boxi" va por todo.

Las contundentes palabras de Brian Castaño

"La primera pelea fue una pelea cerrada, pero él sabe que se la gané. Y la segunda pelea va a ser peor, porque lo voy a noquear", fue lo que indicó Castaño en un video que compartió en su cuenta de Instagram, @BrianCastano.oficial. Cabe resaltar que dicha publicación también se puede ver en las redes de la empresa que organiza el evento televisivo, Showtime. Siendo así, el de Isidro Casanova no se guardó nada.

Después, Brian también tuvo otra entrevista junto a Charlo para ESNEWS, a días de la tremenda batalla que se dará. Ahí, Castaño resaltó: "Estoy focalizado en mi futuro, en la pelea. Ahora está este adelante mío y lo voy a bajar. Sea el que se me ponga adelante lo voy a partir al medio es así, lo voy a quebrar. A mi no me importa, sea Charlo o sea cualquiera. Este habló de más y se lo voy a hacer pagar el 14 de mayo".

"Realmente a mí la gente no me importa. Siempre fui de visitante a pelear a todos lados. Sean 10, 3 o 100 personas no me importa, no me hace la diferencia. Voy a hacer mi trabajo y nada más. Por más que vayan 20.000 personas a gritar lo que griten no me cambia", concluyó el argentino. En la primera contienda, dio una espectacular imagen. ¿Será esta su gran noche en el mundo del boxeo?