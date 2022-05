Familiares de penitenciaros reclamaron en el Penal: piden seguridad para evitar muertes

Bajo el lema de “somos presos de los presos”, familiares y exagentes penitenciarios están preocupados por la seguridad de los efectivos que trabajan actualmente en el penal de Chimbas. Aseguran que no son protegidos por la institución y temen por la vida de los trabajadores, debido a los hechos de violencia recientemente registrados.

La semana comenzó convulsionada para este grupo, ya que protestaron en la puerta del Servicio Penitenciario Provincial. Decenas de personas y efectivos retirados se convocaron en la puerta para reclamar mejores condiciones laborales de los penitenciarios. El director del penal, Adriel Fernández, salió a escucharlos.

“Los internos están tomando la cárcel en sus manos. Están golpeando a los efectivos y la plana mayor apoya al preso y no al empleado”, dijo Enzo Espinoza, efectivo retirado.

El hombre detalló que los empleados no pueden trabajar y afirmó que esto los está llevando a un problema psicológico, personal. Comentó que esta situación se agudizó tras los sucesivos hechos de violencia que se registraron durante la semana pasada. La escalada de violencia puso en alerta a los efectivos que cumplen funciones allí.

Con carteles y banderas, familiares y retirados protestaron en la puerta del penal de Chimbas. Foto: Sergio Leica/DIARIO HUARPE..

Los familiares denunciaron que los agentes no cuentan con los equipamientos de seguridad necesarios, ni el respaldo suficiente de la institución para garantizar la convivencia en el lugar.

“Hay cascos y escudos rotos, no tienen materiales para estar adentro de los pabellones”, expresó Mario Reinoso, penitenciario retirado. Además, temen que haya un trabajador muerto en cualquier momento por la desprotección que padecen.

Piden una respuesta urgente de la plana mayor de los efectivos. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Por otro parte, expresaron que el Servicio Penitenciarios no sanciona a los internos que incumplen el régimen de conducta. Explicaron que la ley establece que los reos que se ven envueltos en hechos de violencia o disturbios deben recibir una sanción que consiste en comunicarle al juez que lleva su caso que el detenido cometió una falta. Este antecedente le puede jugar en contra al condenado a la hora de pedir salidas transitorias u otro tipo de beneficio.

El funcionario aseguró que trabajará para que haya paz. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Aseguran que bajo ese escenario no solo corre riesgo la vida de los agentes, sino también de los internos porque se altera la armonía del lugar. “Nosotros somos laburadores, no tenemos otro trabajo. La ley está para el preso y no para el penitenciario”, aseguró Reinoso.

La palabra del director

El titular del Servicio Penitenciario, Adriel Fernández, se acercó a la protesta para escuchar las demandas de los particulares. En el momento, los familiares y retirados expresaron sus quejas por las condicione laborales y la intranquilidad de saber que está en peligro la vida de los agentes.

“Son reclamos atendibles y para la institución es positivo recibir las inquietudes”, destacó el funcionario.

Fernández se comprometió a trabajando para que el ambiente de trabajo sea más digno y los agentes se sientan protegidos y respaldados por la institución. El director aclaró que los sucesos violentos estuvieron focalizados en un sector del penal y no es algo generalizado.

“Estamos poniendo el foco en ese lugar para tener un cambio de dinámica y reforzar esos procesos de seguridad”, concluyó.