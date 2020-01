Familiares y amigos de una joven hallada en el Riachuelo marcharon a un año de su muerte

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Familiares, amigos y vecinos de Carla Soggiu, una joven hallada muerta en el Riachuelo, realizaron esta tarde una marcha de antorchas en el barrio porteño de Pompeya al cumplirse un año de su muerte y pidieron que su ex pareja sea juzgada por femicidio.



El acto comenzó a las 17.30 con una misa celebrada por el padre Toto en la esquina de las avenidas Sáenz y Amancio Alcorta, en dicho barrio porteño, y media hora después marcharon hasta la plaza Traful, donde brindaron una conferencia de prensa.



Alfredo Soggiu, padre de Carla (28), dijo a Télam que "es un día muy difícil como papá y como familia, ya que se vienen muchos recuerdos a la cabeza, pero hay que pasarlos", como pasaron "su cumpleaños, las fiestas, el día de la madre".



El hombre contó que los dos hijos pequeños de la joven quedaron al cuidado de su familia y que ambos "tuvieron progresos en el jardín", lo que les genera "tranquilidad", y "mucha satisfacción".



En cuanto a Sergio Fuentes, ex pareja de Carla y quien fuera condenado el mes pasado a seis años de cárcel por haber secuestrado, golpeado y abusado de la joven un mes antes de que fuera encontrada sin vida, Alfredo sostuvo que siempre van a "sentir que es poco", porque el autor de "un delito económico recibe más años de prisión".



En ese sentido, reafirmó el pedido para que "la justicia avance" y Fuentes sea juzgado por el femicidio de Carla -aunque la causa aun está en etapa de instrucción-, y exigió "que el Gobierno de la Ciudad entregue todas las pruebas que no entregó", como las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.



Carla desapareció el 15 de enero del año pasado luego de accionar dos veces el botón antipánico que tenía desde fines de diciembre de 2018, cuando denunció a su ex pareja por violencia de género.



De hecho, a raíz de esa denuncia, Fuentes se encontraba detenido cumpliendo prisión preventiva en el penal de Marcos Paz.



El cuerpo de Carla fue encontrado el 19 de diciembre por un grupo de trabajadores que realizaba una limpieza en el Riachuelo, por lo que avisaron a la Prefectura Naval y a la Policía de la Ciudad.



Mientras se desarrollaba la búsqueda de Carla, la Policía de la Ciudad revisó las cámaras de seguridad de la zona y determinó que la joven, al salir de su trabajo el 15, subió a un colectivo de la línea 32, entre las 18 y las 18.30 en avenida Sáenz al 500.



Además, los pesquisas determinaron que la joven ese mismo día a las 21.07, tras activar el botón antipánico, llamó a la Central de Alarmas de la Policía de la Ciudad y dijo que estaba "sentada sobre barro" y con "la cara tapada".



"Me perdí", dijo Carla en un momento de su diálogo de 48 segundos con la operadora.



La familia considera que la joven sufrió un estado de confusión como consecuencia de la golpiza que le había dado Fuentes y que ésto afectó una válvula que ella tenía colocada en la cabeza porque sufría hidrocefalia.



Como el día que desapareció llovía muy fuerte, los familiares creen que se desorientó hasta que cayó al agua y murió ahogada.