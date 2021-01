Familias del asentamiento Río San Juan cortaron el puente de Alto Sierra para reclamar por asistencia

El humo negro de las gomas incendiándose en el puente fronterizo entre San Martín y Santa Lucía se convirtió en otra postal que dejó el terremoto de 6.4º que sacudió a San Juan el pasado lunes. En ese puente, cerca de las 19.30, se reunieron las 40 familias que viven en el asentamiento Río San Juan, en Santa Lucía, para manifestar su descontento por la falta de ayuda del municipio y pedir la asistencia del mismo, ya que, como muchos sanjuaninos, perdieron sus casas luego del sacudón sísmico.

En corte, los vecinos incendiaron gomas para hacer sentir su reclamo. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

“Tenemos las casas derrumbadas, hay familias que tienen chicos con discapacidad y estamos durmiendo afuera en la calle desde el día del terremoto. Queremos que el intendente se haga presente y vea cómo estamos viviendo. Nadie se ha hecho presente acá. Queremos que nos ayuden”, reclamó exasperada Juliana Cabrera, de 26 años, madre de tres hijos y una de las tantas mujeres que con sus familias pasan las noches en la intemperie.

Según contaron algunos vecinos a DIARIO HUARPE, la situación en el asentamiento es muy precaria. Son varias las casas que han perdido más de una pared y en algunos casos el techo. “Tenemos que dormir afuera con las ratas, las víboras y los alacranes. Es terrible. Queremos que nos den casa. Podemos pagarlas. Pero que busque la forma de incluirnos en el plan de las casas que van a entregar o que nos brinde asistencia de alguna forma”, dijo una vecina.

El asentamiento Río San Juan es uno de los tantos que se vio afectado tras el terremoto que puso los ojos del país en San Juan e incluso se metió en la agenda de Alberto Fernández, quien visitó la provincia el pasado martes. Aún con réplicas y con el Gobierno provincial en situación de emergencia asistiendo a todos los municipios, todavía son muchas las familias que no tienen un lugar donde vivir dos días después del desastre.

Los niños, protagonistas también del reclamo. Foto. Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

“Mi hija de cuatro años tiene problemas neurológicos y físicos. Tiene hidranoencefalia, epilepsia refractaria y malformación cerebral. Tiene un botón gástrico y una válvula en la cabeza y tuvo que dormir con su silla de ruedas afuera. Necesita internación domiciliaria y el día del terremoto entró en crisis y nadie vino ayudarme”, dijo Juliana sin poder calmar su indignación.

“Hace dos años estoy pidiendo la internación domiciliaria. La necesito con urgencia y he mandado miles de mensajes al Gobierno y al municipio y no me dan respuestas. Pido por favor al Gobierno o al municipio que me ayuden", afirmó casi impotente. Vive en ese asentamiento con su marido y sus hijos de 9, 6 y la pequeña de 4.

“Mi hijo tiene 14 años y es discapacitado. Necesita un aparato y tiene que bañarse cada diez minutos. Hace dos años que estoy peleando por el agua y me archivaron el expediente y eso que presenté todo, incluido el carnet de discapacidad”, indicó Yanina Alderete, de 40 años y habitante también del asentamiento.

Muchas familias tienen niños pequeños. Algunos, con discapacidades importantes. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Pasadas las 19 horas el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, se hizo presente en el lugar y escuchó los reclamos de los vecinos en una tenso diálogo que parecía cortarse en cualquier momento.

Juan José Orrego, intendente de Santa Lucía, llegó hasta el lugar para hablar con los vecinos. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

“El reclamo es justo. Creo que hay gente que realmente necesita ayuda. El lunes vamos a tener una reunión con el Gobernador y con Marcelo Yornet para ver si dentro del plan de viviendas está incluyendo nuestro departamento. Estamos ayudando desde el primer día. Nosotros no hemos descansado. Los movimientos sísmicos siguen y se siguen cayendo paredes. Vamos a arbitrar todos los medios para que puedan ayudarles o darles un panorama de qué situación tienen ellos. Son muchas las necesidades y se está trabajando”, dijo Orrego a DIARIO HUARPE. Alrededor de las 21 el corte se levantó.