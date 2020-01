Fanáticos oferecem quase 5000 dólares pela poltrona do Maradona

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Os fanáticos do Diego Maradona já oferecem quase 5000 dólares no leilão da poltrona que usou o "Dez" na partida que seu time, Gimnasia y Esgrima de La Plata, disputou perante Vélez Sarsfield, pela 17 rodada da Superliga.



O leilão, que começou ontem depois das 18 com una base de 80.000 pesos no site oficial do clube, menos de 24 horas de ser lançado, ultrapassa os 290.000 pesos (uns 5000 dólares) e será ampliado até a sexta-feira às 15 em www.gimnasia.org.ar.



Trata-se de uma poltrona modelo Colonial King realizada em couro sintético Branco e Azul, utilizado e assinado por Diego Armando Maradona, no Estádio Juan Carmelo Zerillo, no marco da 17 Rodada da Superliga Argentina de Futebol.



No entanto, os interessados em ter uma réplica poderão adquiri-la por um valor de 50.000 pesos, embora a referida não contará com a assinatura do treinador, na loja oficial do clube, localizada na sede de calle 4 entre 51 e 53 da capital da província de Buenos Aires.