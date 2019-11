Farage no se presentará a las elecciones por el Partido del Brexit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, anunció hoy que no se presentará como candidato a diputado en las elecciones generales que celebrará el Reino Unido el próximo 12 de diciembre.



Sin embargo, sí hará campaña para pedir el voto de cerca de 600 candidatos que tratarán de obtener una banca con un programa que defiende abandonar la Unión Europea (UE) sin un acuerdo, una ruptura a la que se refieren como un "Brexit limpio", según la agencia de noticias EFE.



Las encuestas sitúan al Partido del Brexit, una formación creada este año, como cuarta fuerza en la Cámara de los Comunes con 11 % de los votos.



El viernes, el primer ministro y líder conservador Boris Johnson rechazó una alianza con el Partido del Brexit.



Farage, quien se postuló siete veces sin éxito al Parlamento británico y actualmente se encuentra en el Parlamento Europeo, criticó el último acuerdo del Brexit del primer ministro y dijo que fue "prácticamente peor que quedar sen la UE".



Agregó que el acuerdo de Johnson "elimina cualquier posibilidad de independencia genuina" y subrayó que "si Boris está decidido a cumplir con este nuevo tratado de la UE, entonces ese no es el Brexit", consignó la cadena británica BBC.



Sin embargo, para Johnson, la única forma de salir del bloque europeo era "ir con el acuerdo que tenemos".



En 2015, Farage logró al frente del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) 12,6% de los votos, pero solo obtuvo un diputado, debido al sistema de reparto electoral británico, por el cual solo el candidato más votado en cada circunscripción accede a un escaño.



"Pensé mucho sobre cómo puedo servir mejor a la causa del Brexit'", dijo Farage a la BBC, y aseguró que no quiere dedicarse a la política "el resto" de su "vida".



"¿Trato de hacerme con un asiento en el Parlamento, o sirvo mejor a la causa recorriendo el Reino Unido a lo largo y ancho para apoyar a los 600 candidatos?", se preguntó Farage, y respondió que eligió la segunda opción.



En tanto, el líder del Partido Laborista opositor, Jeremy Corbyn, consideró que la decisión de Farage fue "un poco extraña" dado que el Partido del Brexit espera presentarse en la mayoría de los lugares.



"Es un poco extraño liderar un partido político que aparentemente disputa todos o la mayoría de los escaños en las elecciones y él mismo no se ofrece para las elecciones", agregó el líder laborista.