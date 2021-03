Favorecida por la virtualidad, aumentó la cantidad de ingresantes a la UNSJ

Por estos días la mayor parte de las facultades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) están terminando con el proceso de evaluación de los alumnos ingresantes durante el ciclo lectivo 2021. De acuerdo a los primeros datos, hubo un incremento en la cantidad de alumnos que ingresaron a la universidad y creen que esto se debe a que mayor cantidad de personas comenzaron a estudiar gracias a que las carreras se dictan de manera virtual.

Daniel Bustos, secretario de Asuntos Académicos de la universidad pública, explicó que si bien no cuenta con el detalle fino sobre la cantidad de ingresantes en cada facultad, "los primeros informes emitidos desde las diferentes unidades académicas dan cuenta de un incremento en la cantidad de alumnos que se inscribieron para los cursillos de las distintas carreras", aseguró el funcionario.

Bustos explicó que solo en la Facultad de Ciencias Sociales se han inscrito 3.300 alumnos para hacer el cursillo, en Filosofía se anotaron aproximadamente 1.700, en Exactas un poco más de 1.000 y en Arquitectura fueron unos 700 postulantes.

A esto se suman los postulantes para ingresar a la Escuela de Ciencias de la Salud en la que se dictan una tecnicatura y una licenciatura en Enfermería. En este caso se inscribieron 1.200 personas de las cuales rindieron 950 estudiantes.

El secretario explicó que de este total de postulantes a las facultades, todos estarían en condiciones de convertirse en alumnos de la UNSJ ya que el cursillo no es eliminatorio sino que busca "nivelar" y que los alumnos alcancen los contenidos mínimos para que puedan comenzar con su cursado. "Todos los alumnos pueden ingresar a través de sucesivas recuperaciones, por eso se llama curso de nivelación", aclaró.

En el único caso en el que si hay un cupo es en Ciencias de la Salud en donde entran tan solo 50 alumnos porque esta es la capacidad con la que cuentan los espacios disponibles para las practicas en los distintos puestos de salud de la provincia.

Más allá de que el ingreso en las facultades es irrestricto, Bustos explicó que todos los años hay un porcentaje de personas que dejan de asistir o que no rinden los recuperatorios y, por ende no llegan a convertirse en alumnos de la UNSJ, este porcentaje de personas que, finalmente, no ingresan a la facultad ha bajado de acuerdo a los datos preliminares que maneja la universidad.

El secretario citó como ejemplo el caso de la facultad de Sociales en donde han ingresado más de 2.500 personas lo que equivale a más del 75% de alumnos ingresantes, un porcentaje que supera las medias históricas.

Sobre los motivos que pueden llevar a que se registre un aumento en la cantidad de alumnos que se anotaron para hacer el cursillo e ingresaron a alguna de las carreras de la UNSJ, Bustos opinó que esto se debe a que muchas personas que trabajan aprovecharon que las clases son virtuales.

"La pandemia nos obligó a que las clases se dieran de manera online y esto ayudó a que muchas personas que tienen trabajos u otras ocupaciones opten por hacer una carrera de forma virtual ya que pueden estudiar la carrera de acuerdo a los tiempos que dispone y sin tener que trasladarse a una facultad", aseguró el funcionario.

Bustos recordó que ya el Consejo Superior de la UNSJ aprobó que en este contexto de pandemia, durante el 2021 la tendencia será que la mayor cantidad de actividades academias sean virtuales para evitar la propagación del virus. Igualmente, aseguró que, más allá de esta coyuntura, la universidad se abocará a reforzar su oferta virtual como una forma ampliar el espectro del servicio educativo que prestan.

En los colegios secundarios

Mientras las facultades ya se preparan para iniciar el dictado de clases , que en su mayoría serán virtuales, en los 3 colegios preuniversitarios de la UNSJ ya están delineando la forma en la que trabajarán.

Las clases comenzarán el 5 de abril, combinando las clases virtuales con las presenciales, la presencialidad se aplicará más que nada a las actividades en los talleres que necesitan de una interacción entre alumno y docente.

Los alumnos de la escuela Industrial comenzaron a tener algunas actividades presenciales antes del inicio formal de las clases. Foto: Gentileza UNSJ.

Mientras tanto, desde la semana pasada, la Escuela Industrial viene realizando una actividad de aprestamiento, previa al inicio de clases, para facilitar el regreso de los alumnos de segundo año y la llegada de los ingresantes a primer año. Se trata de Jornadas de dos horas de duración, que tienen como finalidad promover la vinculación de las y los estudiantes entre sí y con los docentes.