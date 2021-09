Federico García: "Mi máximo sueño es jugar en la primera de Unión con mi hijo"

El fútbol local está ingresando en etapa de definiciones y uno de los protagonistas es Unión de Villa Krause. El Azul viene peleando los primeros puestos en busca de la clasificación a las semifinales del torneo. El equipo de Gastón Solera busca salir campeón para clasificar al Torneo Federal Amateur del próximo año.

Uno de los pilares fundamentales que cuenta Solera en el equipo, es el arquero Federico Iván García. Fanático de Unión y de regreso en el club de sus amores para intentar conseguir un título, una clasificación y algo más, habló con DIARIO HUARPE y repasó su vida como futbolista y los sueños que tiene por delante.

-¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol, a qué edad y en dónde?

Cuando tenía 12 años empecé a jugar en Unión, era jugador de campo primero hasta que nos llevaron a un torneo en Córdoba y ahí me pusieron de arquero, en ese torneo fui la valla menos vencida, así que cuando volvimos de Córdoba continué como arquero.

-¿Qué significa para vos atajar en el club del cual sos hincha?

Para mí es especial atajar en el club del cual soy hincha porque se vive distinto adentro de la cancha y la gente de Unión lo hace más especial todavía, así que estoy muy feliz de haber vuelto al club.

Fede García en lo alto capturando una pelota con la hinchada de Unión de fondo

-Estuviste mucho tiempo afuera del club, ¿cómo se dio tu vuelta?

Yo debuté en Primera en el arco de Unión a los 17 años, estuve hasta los 21 años, mi último partido de esa etapa fue en el Torneo del Interior ante Huracán de San Rafael y, por cuestiones laborales y cosas que se fueron presentando en el club tuve que dejar, así que me fui a jugar a las ligas departamentales, que quizá tenían un poco menos de exigencia en cuanto a entrenamientos y me permitía seguir trabajando. En el 2019 antes de la pandemia estuve jugando la Copa de Campeones con Villa Iglesia y luego tuve una operación en la cadera, estuve parado un año y medio. Después me llamaron de Horizontes Juveniles de Calingasta para jugar la Copa de Campeones, me empecé a poner bien y de ahí me habló Gastón Solera para jugar de nuevo en Unión y no lo dudé.

-¿En qué clubes jugaste y cuáles fueron tus mayores logros?

Empecé en Unión, después jugué en Huracán de Angaco, en la ADA de Albardón, en San Miguel de Albardon, en Colola de Iglesia, en Villa Iglesia, en Villa Independencia de Caucete, en 9 de Julio, en Libertad Juvenil de Las Chacritas, en Pampa de Jáchal y en Horizontes Juveniles de Calingasta. Y mis mayores logros fue haber ascendido y mantener la permanencia con 9 de Julio, salí campeón con Villa Iglesia y ahora haber retornado al club de mis amores en busca de cosas importantes.

-¿Cuán importante es la familia en tu carrera?

Mi familia es el pilar fundamental en mi carrera en el fútbol, mis padres me acompañaron en todo desde chico, igual que cuando fui creciendo también me acompañaron mi mujer y mis hijos adonde estuviera, así que me sentí súper acompañado por todos.

Máxima seguridad de García ante San Lorenzo de Ullum

-¿Cómo definís a la hinchada de Unión?

La hinchada de Unión es única, uno toma mayor valor porque después de haber estado jugando sin público por la pandemia y ahora que haya vuelto la gente a la cancha, nos están demostrando lo grande que es Unión, porque la cantidad de gente que va a la cancha es impresionante y encima como alientan, los hace único.

-El presente de Unión es muy bueno, ¿van a pelear el campeonato?

Hay un muy buen plantel que tiene jugadores de mucha experiencia y jugadores jóvenes con muchos partidos en primera, pero tenemos que ser conscientes que hay equipos que vienen trabajando hace mucho tiempo junto y eso es una ventaja. Más allá que se despegaron un poquito Alianza y Colón, los demás que venías abajo peleando la clasificación, está todo muy parejo. Nosotros sabemos lo que queremos y vamos a dar pelea hasta el final buscando el objetivo que nos propusimos.

-Unión es un grande en la provincia, ¿debería estar jugando torneos nacionales?

Sin dudas que Unión es un grande, ya jugó torneos nacionales y lo hizo de muy buena manera, el club peleó ascensos y se escapó por muy poco. Ahora es una lástima que el club no esté participando en torneos nacionales, pero nosotros haremos lo imposible para llevar a Unión otra vez a jugar un torneo nacional por la grandeza del club y por su gente que se lo merece.

-Aparte de jugar al fútbol, ¿trabajás y en qué?

Aparte de jugar al fútbol, estoy con un amigo como Gabriel Castro en todo lo que es la distribución de fiambres.

-¿Cómo se compone tu familia?

Gracias a Dios todavía tengo a mi abuelo Julio que está siempre apoyándome, lo mismo que mi papá David, mi mamá Alicia, mi hermana Érica y mi hermano Mauro que está en Estados Unidos y es fanático de Unión y sigue todo a través de las redes, aparte de mis primos, tíos y sobrinos. Pero el apoyo fundamental es de mi mujer Ingrid y mis hijos Benjamín que también juega al fútbol, Delfina y Sol, mis amores.

-¿Te queda algún sueño por cumplir como futbolista?

Tenía un sueño que era volver a vestir los colores de Unión y por suerte lo cumplí. Ahora mi otro sueño es cumplir el objetivo que nos planteamos con el grupo y todos estamos trabajando para cumplirlo que es salir campeón con Unión. Pero mi sueño máximo es que ojalá Dios me dé la posibilidad de poder jugar en la primera de Unión con mi hijo, ese sería un broche de oro para mí.

-¿En algún momento trabajaste como periodista deportivo?

Sí, cuando salí del secundario estudié Comunicación Social y tuve la posibilidad de trabajar muy poco, pero fue muy bueno, porque llegué a Radio La Red y trabajé con un grupo fantástico que lo integraban grandes amigos como Mariano Monserrat, Pablo Karki, Oscar Marinero, Sebastián Caruso, Pablo Valenzuela, Alejandro López, Emiliano Schlamelcher, Yamila Valenzuela, Enzo y Juan Carlos Muñóz, Maru Silva, Vanesa Chaparro. Son muy buenos amigos que me gusta seguirlos en sus trabajos y me alegra que les vaya bien. Algún día me gustaría volver a experimentar en el periodismo.