Feinmann criticó a Leticia Bredice por su falsa denuncia de violencia

Leticia Brédice causó un verdadero escándalo este martes al recordar la denuncia que había realizado a través de sus redes sociales contra su pareja, Federico Parilla. En octubre, la actriz escribió: “Me ofendés. Me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo que no se entiende. Me cansaste, mala leche. Machista, agredís sin parar…”.

Al día siguiente, al ver la repercusión de su post, Leticia se mostró arrepentida de sus palabras y aclaró: “Me disculpo por generar una noticia solamente por estar enojada. Sos una persona amada por los míos y por mí. Este no era el medio”. A meses de aquella situación, la intérprete dio una nota a Los Ángeles de la Mañana que causó controversias.

“Vos denunciaste violencia, ¿cómo estás con tu pareja?”, indagó el notero de LAM. “No, no. Yo denuncié violencia y me equivoqué. Eso por estar mamada. Perdoname que lo tome con un chiste. La verdad que no me acuerdo, lo que sí me acuerdo es que quería una maldad. Perdón que me ría, no hay que banalizar”, explicó entre risas.

“Yo al otro día me di cuenta que la pifié, y me parece que todos tenemos derecho a aprender. A entender hasta dónde llegar”, indicó. Luego aseguró que continúa en pareja con Parrilla. “Igualmente, me pasó otras veces que también he tenido inventos. Creo que la vida personal y amorosa de una actriz pasa por momentos como los de cualquier mujer, salvo que no nos casamos”, cerró.

Al enterarse de sus declaraciones Eduardo Feinmann salió a destrozarla. En su cuenta de Twitter compartió el mensaje de otro usuario que decía: “Acá tienen a una de las sororas “feministas” de actrices argentinas confesando que mintió y denunció falsamente a su pareja para hacerle daño como maldad y para peor argumentando que estaba ‘mamada’. Después te cuentan que hay que creerles siempre y sin pruebas… ¿y el daño causado?”. Y agregó sorprendido e indignado: “Tremendo”.