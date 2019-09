Felipe Pigna: "Macri se parece un poco a De la Rúa"

El historiador, Felipe Pigna, analizó la gestión y el modo de comunicarse de Mauricio Macri, y lo describió como "uno de los peores presidentes de la etapa democrática". Estas declaraciones las realizó en una entrevista con Julieta Camaño para el programa Right Now, de C5N.

"Hay que ver qué pasa judicialmente porque esto fue un gran negocio, no fue una mala praxis. Es benévolo decir eso. Esto se hizo a propósito. Me enoja un poco cuando dicen que fue un fracaso, porque el plan era éste. Era bajar el salario a la mitad, perjudicar a la industria nacional, abrir importaciones, bajar el presupuesto educativo y de salud", comentó Pigna. Y agregó: "Yo veo comedores, no me lo cuentan. Lo veo y te parte el alma".

Al ser consultado sobre a qué otro presidente se parece Macri, Pigna comentó: "Se parece un poco a De la Rúa. Es uno de los peores presidentes de la etapa democrática. Es una persona que nunca tuvo vocación de presidente".

Camaño le preguntó entonces por qué decidió serlo. Y Pigna aseguró: "Hay una ambición de poder que es distinta a la vocación de ser presidente. Ser presidente tiene muchos requisitos, como trabajar mucho, preocuparse por los otros, trabajar atento al presupuesto. Y este hombre jamás estuvo en eso. También tuvo un equipo muy malo. La verdad que el mejor gabinete de los últimos cincuenta años dejo mucho que desear. Esas cosas no hay que decirlas".

El historiador también analizó el discurso presidencial: "Macri no es un orador. Le cuesta hablar, tiene problemas de dicción y de comunicación. Sus discursos son muy básicos, muy cortos. No hay citas históricas o filosóficas que denoten alguna lectura o interés por la cultura. Lo digo con todo respecto, pero evidentemente no es una persona que tenga un gusto por la política”.

FUENTE MINUTO UNO