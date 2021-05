Femicidio de Brenda: el próximo lunes comienza el juicio y la familia espera la mayor pena posible

El próximo lunes 31 de mayo, en la Sala Primera de Tribunales, comienza el juicio por el femicidio de Brenda Requena Montaño, quien el 11 de julio de 2019 fue vista por última vez con vida por José Guajardo, en un descampado cerca de la villa Mallea en Albardón, cuando su esposo los sorprendió juntos.

Ha pasado un año y 10 meses desde que se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven y se fije fecha de juicio. En principio, con la finalización de la etapa de instrucción, se pensaba que en el mes de septiembre del 2020 se iba a llamar a juicio, pero por demoras en algunos procedimientos vinculados al proceso y a la pandemia por coronavirus, los plazos se extendieron hasta este lunes 31 de mayo.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Laura Requena, madre de Brenda, dijo podría estar presente en la sala donde se desarrolle el juicio y que espera que Álvarez reciba “la mayor pena posible por todo el daño que ha hecho, porque no solo dejó a una madre sin su hija sino que dejó a dos criaturas sin su mamá y sin su papá”.

“Estoy esperando que se haga justicia. Me han dicho que me prepare para la lectura que van a dar, ya sea cómo murió, cómo la mató y eso va a ser lo más duro”, dijo la mamá de Brenda y agregó que “estoy muy ansiosa, muy nerviosa, con bronca.Me pasan muchas cosas. No sé que va a pasar”.

Si Álvarez recibe la pena de reclusión perpetua podría salir en libertar cuando su hija mayor (hoy de 8 años) tenga 28 años y también tendrá que dar explicaciones por eso. La dolida mujer fue quien más bregó por la realización del juicio contra el esposo de su hija.

El tribunal estará compuesto por los jueces Miguel Dávila Saffe como presidente, acompañado por los doctores Juan Bautista Bueno y Víctor Munóz Carpino.

De izquierda a derecho, el doctor Juan Bautista Bueno, el presidente del tribunal, doctor Miguel Dávila Saffe y el doctor Víctor Muñóz Carpino.

La fiscal del caso es la doctora Marcela Torres, quien pedirá que se respete la calificación actual del caso femicidio y que se otorgue la pena máxima para este tipo de delito que es la Reclusión Perpetua.

La abogada querellante y representando a la familia de Brenda es la doctora María Filomena Noriega y los abogados defensores de Diego Álvarez son Alejandro David Castán y Alejandro Olivier Montilla.

La abogada Filomena Noriega, el doctor Alejandro Olivier Montilla y el doctor Alejandro David Castán.

Para este lunes se espera que los primeros en declarar en el juicio sean los peritos que participaron del caso y cuando esa instancia sea completada llegará el turno de los testigos.

La semana pasada hubo una depuración de testigos que en su declaración testimonial dijeron lo mismo y la causa quedó conformada con cinco cuerpos de 400 fojas cada uno.

El hallazgo del cuerpo de Brenda

Habían pasado cinco días desde la desaparición de la joven y el 16 de julio en horas de la tarde noche, pasadas las 19 horas, surgieron las primeras noticias de que un cuerpo totalmente calcinado había sido encontrado por la Policía a más de un kilómetro del lugar donde vivía la chica, junto a su esposo y a sus dos hijos, en la localidad de Campo afuera en Albardón, más precisamente en la Villa Mallea.

Diego Álvarez el esposo de Brenda, se había quedado solo con la joven mama de 24 años, luego de haberla encontrado con José Guajardo de quien sospechaba era su amante. Guajardo huyó del lugar tras las amenazas de Álvarez quien estaba en un estado de violencia y agresividad muy alto y no pensó siquiera en volver para ayudar a la mujer con la que había estado.

Luego de ese episodio, nadie más vio a Brenda y pasaron cinco días de angustia y dolor pensando que la joven había escapado de su casa. Tal cual había dicho Álvarez a la Policìa, tras denunciar que su mujer lo había abandonado. Los días que pasaron hicieron pensar a familiares, que Brenda no había huido sino que podría haber sido asesinada.

Por el dato de unos niños que habían visto a Álvarez haciendo fuego en una zona muy alejada del poblado, los investigadores pudieron encontrar el lugar donde la desaparecida había sido calcinada envuelta en membrana asfáltica y cubierta con neumáticos para tratar de borrar cualquier rastro de ella.

Laura Requena, la madre de Brenda, dijo que espera ansiosa y nerviosa el juicio. (Foto: Gonzalo Medina)

El cuerpo había quedado con tal grado de incineración que era imposible reconocerla a simple vista y solamente su cuerpo habló para los investigadores a través de una cadenita con medalla que le había regalado su mamá Laura Requena, quien luego reconoció ese objeto como de su hija.

Ese fue el principal indicio para pensar que el cuerpo encontrado era el de Brenda Requena Montaño. Luego las pericias forenses terminaron por confirmar con pruebas de ADN que se trataba de la joven.

Restricciones por pandemia

De no mediar alguna nueva restricción dictada por el Gobierno nacional para frenar el avance del coronavirus, los jueces tras conocer el caso que será expuesto por fiscales y abogados, deberán deliberar y emitir un fallo en pos de hacer justicia en un hecho tan violento como brutal que terminó con la vida de una mujer que fue mamá muy joven y de dos pequeños, hoy de 6 y 8 años, que no verán más a su mamá.