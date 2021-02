Femicidio de Pamela Rodríguez: a un año del crimen, la familia espera el juicio y pidió la mayor condena para el asesino

Pamela Rodríguez tenía 17 años cuando fue atacada un 23 de febrero del 2020 en su casa, en horas de la madrugada. El agresor fue quien era su expareja y padre de su bebé de 3 meses.

Todo ocurrió en la habitación donde la joven dormía con su hijo Neythan. Ella y Ángelo "El Pato" Castillo llevaban dos meses separados. Pamela, tras quedarse embrazada, se había ido a vivir a la casa de su novio justo al lado de su hogar materno, ubicada en el barrio Bicentenario, en la localidad de Alto Calingasta, del departamento homónimo.

La relación entre ambos jóvenes no era buena y Pamela había comentado esa situación a su madre, Lorena Rodríguez, y su necesidad de volver a vivir con ella. Fue así que regresó con su hijo y en la pequeña casa fue acondicionado un dormitorio para que Pamela pudiera estar con su bebé.

Al cabo de dos meses de esa separación Castillo, que vivía en la casa contigua a la de Pamela, decidió a las 3.40 de la madrugada del 23 de febrero cruzarse por el fondo de su casa y por una puerta trasera, que estaba sin llave, entró a la domicilio. Pamela y su madre ya lo habían denunciado a Castillo en varias ocasiones por hostigamiento, persecución y agresiones.

Ángelo entró al dormitorio de Pamela y cometió el sangriento ataque. Apuñaló a la joven en el cuello, que habría cortado la vena aorta y eso provocó que dos horas después Pamela falleciera. Antes, la joven comenzó a gritar pidiendo ayuda y la primera que corrió en su auxilio fue su madre. Esta se encontró de frente con el agresor, quien la empujó para salir corriendo del lugar.

Aquella madrugada hubo una pequeña discusión casi entre susurros entre la expareja y luego de ello fue que Pamela recibió el puntazo con un cuchillo, arma que nunca fue hallada.

Tras el ataque a Pamela, en la zona se montó un gran operativo policial para encontrar al agresor ya que este se había fugado hacia unas serranías cercanas. Finalmente, el presunto asesino fue capturado por personal de Comisaría 16ª que contó con la ayuda de un amigo que hizo las veces de mediador entre Ángelo y las fuerzas de seguridad.

Castillo estuvo alojado algunas horas en la dependencia calingastina y luego fue trasladado a la Central de Policía para evitar alguna manifestación o ataque a la comisaría.

El asesinato de Pamela sería el primer caso de femicidio en el departamento cordillerano, luego de que se incluyera la figura en el Código Penal Argentino en el año 2012.

Este 23 de febrero se cumple un año del crimen y en Calingasta no pasará desapercibido. A las 20 horas habrá una misa por Pamela.

Su mamá y hermanas, en diálogo con DIARIO HUARPE afirmaron que la recordarán siempre como a una mujer alegre y con sueños por cumplir.

Según contaron, Pamela quería retomar sus estudios y darle una mejor vida a su hijo. “Pamela quería ser maestra jardinera", dijo la madre. En tanto que Tamara, que es un año mayor que Pamela, recordó que eran muy unidas, compañeras y que no merecía haber muerto de esa forma.

Por otra parte, su hermana mayor, Romina, dijo entre lágrimas: "No pude despedirme y ese es un dolor que no me voy a sacar de la cabeza”. En el aniversario del crimen de su hermana, la joven dejó un pedido para la Justicia: "Lo único que queremos es justicia para Pamela. Si es posible (por Castillo), que tenga una cadena perpetua o una pena de muerte".

Estado de la causa

Según fuentes judiciales, el caso de Pamela Rodríguez está próximo a ser elevado a juicio. Se encuentra en el Tercer Juzgado de Instrucción del doctor Guillermo Adárvez, desde donde el propio magistrado no quiso dar ningún tipo de detalles referidos a la causa, como tampoco lo hizo el fiscal del caso, Carlos Rodríguez.

Si Ángelo “Pato” Castillo es hallado culpable de femicidio, la pena sería reclusión perpetua, una condena que lo dejaría preso por 35 años y lo excluye de todo beneficio como salidas transitorias, libertad condicional o libertad asistida. Si no es condenado por femicidio, podría obtener una prisión perpetua, la cual si estipula beneficios para el condenado.

La familia de la víctima espera por su hija y por el hijo de ella, que se quedó sin madre ni padre, que Castillo reciba la más dura de las condenas.

Sin ayuda del Estado

El hijo de Pamela se quedó sin nada tras la muerte de su madre. Le quitaron la Asignación Universal por Hijo, la tarjeta Alimentar y todo beneficio, ya que nadie se acercó a brindarle una solución a esa familia que solo vive con $18.000 de una pensión por Madre de 7 hijos que tiene Lorena, la mamá de Pamela.

Si bien hubo gestiones para recuperar esos beneficios para el menor, que ni siquiera recibe leche, la burocracia se llevó todos estos meses de alimentos del niño que ya tiene un año y tres meses.

También hay otro litigio y es que la familia de Ángelo quiere la tenencia de Neyhtan, el hijo de la joven mamá asesinada, pelea legal que no piensa perder Lorena Rodríguez.

Los Castillos y la ley

La familia Castillo está señalada por hechos ilícitos. El día de la detención de Ángelo, su padre Héctor Eduardo “Matuaco” Castillo (50), fue también detenido porque le encontraron en su casa una escopeta calibre 16 con cartuchos 12.70 y no pudo explicar su procedencia ni propiedad. Esa detención le valió nueve meses de prisión tras un juzgamiento del fuero de Flagrancia.

En 2015, "El Matuaco" había sido condenado con su padre Roberto Feliciano Castillo (82) a cinco años de prisión por una infracción a la ley de estupefacientes luego de confesar que trasladaban droga desde Calingasta a Chile.

Ellos fueron protagonistas del caso más resonante de ese departamento de hallazgo de estupefacientes cuando les secuestraron 76 kilos de marihuana y 16 kilos de cocaína a bordo de un Renault 12 en el año 2013. Ambos cumplieron con esa pena y luego, el abuelo de Ángelo falleció.