Fernández: "Llegó la hora de estar juntos para siempre, el secreto es respetarnos, no pensar igual"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente electo Alberto Fernández afirmó hoy, al finalizar la misa por la "paz y la unidad" convocada por la Conferencia Episcopal Argentina en Luján, que "llegó el momento de estar juntos para siempre" y que "el secreto es respetarnos, no pensar igual".



Abordado por periodistas a la salida de la ceremonia, Fernández sostuvo también que la Iglesia ha hecho "un enorme esfuerzo para unir a los argentinos" desde la llegada del papa Francisco y valoró la invitación a la ceremonia de este mediodía.



"Fue una misa muy emotiva y muy linda. Es una aprendizaje para todos los argentinos, llegó la hora de estar juntos para siempre", sostuvo Fernández cuando se retiraba de la basílica de Luján junto a su pareja, Fabiola Yañez.



Y agregó: "Debemos respetarnos, el secreto es respetarnos, no pensar igual".



Por otra parte, dijo reconocer el "enorme esfuerzo" de la Iglesia al convocarlo a participar de la celebración por el Día de la Asunción de la Virgen, junto al presidente Mauricio Macri y el resto de su gabinete de ministros.



"La iglesia, desde que el papa Francisco llegó, está haciendo un enorme esfuerzo por unir a los argentinos. No me extrañó su invitación porque sé que están en esa senda, pero valoré la invitación", afirmó Fernández en diálogo con la agencia Télam.