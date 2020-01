Fernández: no hay "auxilio" para provincia de Buenos Aires por deuda y confió en acuerdo con Larreta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que "no está previsto" que el gobierno nacional auxilie a la provincia de Buenos Aires por el vencimiento de su deuda pero pidió "paciencia" para hallar soluciones, y confió en un acuerdo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para reducir la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.



Además, el mandatario afirmó que su administración no tiene una "política de la denuncia" contra la administración anterior, aunque subrayó que "el que haya cometido un delito deberá responder" ante la Justicia.



En una entrevista con el canal C5N, Fernández sostuvo que está "seguro" de que podrá "ponerse de acuerdo" con Rodríguez Larreta, para avanzar en la reducción de la coparticipación federal que recibe el distrito capitalino.



Al respecto, apostó por "encontrar el modo" de hallar una "solución a este problema" y concretar el plan de una "Argentina integrada".



En cuanto a la provincia de Buenos Aires, aseguró que "no está previsto" en las cuentas del Estado nacional el "auxilio" a ese distrito por el vencimiento de deuda, por lo que pidió "paciencia" para ver "cómo encarar el problema".



De todas maneras, Fernández salió en defensa del gobernador Axel Kicillof, al que, dijo, "lo trataban como el culpable" de la situación del distrito cuando "en verdad, los únicos culpables son los que destruyeron la economía en la provincia y la endeudaron como la endeudaron", en referencia a la gestión de Cambiemos.



"Simplemente no está previsto ese auxilio en las cuentas del Estado nacional; es lo que dijo (el ministro de Economía, Martín) Guzmán y es la más estricta realidad", abundó.



Añadió el Presidente que "tendremos que ver cómo encarar el problema" porque "todo es una deuda heredada".



Sobre el punto advirtió que "los culpables son los que destruyeron la economía en la provincia de Buenos Aires" y volvió a aclarar que aunque la deuda es provincial "hay que hacer frente a la discusión y al debate, debemos tener paciencia, estamos conociendo el problema",



El mandatario resaltó nuevamente, en favor del gobernador, que "Axel está muy dedicado al problema y ya estuvimos hablando de este tema".



Siempre en materia económica, el jefe de Estado reconoció que la "inercia inflacionaria severa" heredada de la administración anterior "va a dejar una secuela, por una cuestión de arrastre, para el 2020".



"Teníamos claro dónde nos metíamos, pero día a día aparecen nuevos problemas que no estaban expresados", sostuvo, y reiteró que recibió un país "con muchas dificultades en lo económico y lo social".



Al respecto enfatizó que recibió un "desorden magnifico" de parte de la administración Macri.



En otro tramo de sus declaraciones, Fernández convocó a productores y supermercadistas a tener un "compromiso ético con la sociedad" porque "no se le puede seguir ajustando a los argentinos en los precios".



"Recurro a que todos le exijamos a productores de la industria agroalimentaria, fundamentalmente, e intermediarios como los supermercadistas, a que tengan un compromiso ético con la sociedad argentina", enfatizó el mandatario.



En ese marco, destacó que "la clase media se beneficia mucho" con el "Plan contra el Hambre" porque, dijo, ese sector social es "dueño de almacenes y supermercaditos, y de repente van a ver un nivel de consumo que antes no veían".



Sobre la clase pasiva, ratificó que el gobierno "revisará" en "marzo o abril" el ingreso de las jubilaciones, al advertir que la intención es "recomponer" el sistema previsional con una "tasa de actualización que sea acorde con la realidad económica del Estado argentino".



Por eso, indicó que el objetivo para trazar el nuevo esquema jubilatorio es "acercarse a la fórmula previa" al gobierno de Mauricio Macri, que consistía en "combinar salarios e ingresos públicos".



Por otro lado, el Presidente reiteró que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, "expresa" lo que él cree en la materia y tiene "todo su aval", al hacer referencia a las diferencias con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sobre el uso de las pistolas Taser, entre otros puntos.



"Para que haya una pelea hacen falta dos, y yo no me estoy pelando con nadie", aclaró Fernández. Pero a la vez advirtió, contra la llamada 'mano dura', que "no es verdad que para combatir el delito hace falta disparar pistolas eléctricas sobre la gente, picanear a la gente, o que para preservar la seguridad hace falta avalar que un policía dispare por la espalda sobre otra persona que escapa".



Sobre el recientemente finalizado gobierno de Cambiemos que lo precedió, ratificó que su administración no tiene una "política de la denuncia, que fue lo que pasó en la gestión anterior", pero aclaró que "el que haya cometido un delito deberá responder" ante la Justicia.



"Tenemos la idea de que tenemos que gestionar, y si en el hacer nos encontramos con que alguien ha cometido un delito, eso será denunciado", advirtió.