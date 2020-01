Fernández sobre Macri: "Fiquei impressionado que ele admita que sabia que tomar divida faria que a A

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O presidente Alberto Fernández afirmou hoje que o "impressionou muito" que o ex- mandatário Mauricio Macri admitisse estar informado que "tomar dívida irresponsavelmente" faria " que a Argentina explodisse", considerando assim "surpreendente" que o ex-presidente se manifestasse com "tanta leveza" sobre a situação do país.



Fernández se referiu assim às manifestações de Macri divulgadas ontem, nas quais o ex- presidente afirmou, em uma reunião com líderes do seu partido, o Pro, em Villa La Angostura, que havia advertido aos seus funcionários sobre os riscos de tomar dívida, embora seus colaboradores lhe respondessem que devia "continuar" nessa mesma linha.



"Fiquei muito impressionado que um presidente dissesse que sabia que tomar dívida irresponsavelmente ia fazer que a Argentina explodisse, que ele percebeu isso em 2017, quando fez campanha dizendo que tinha a economia controlada, e que a melhor solução que ele encontrou foi pedir dinheiro para o FMI para pagar aos credores, e usou o dinheiro para qualquer coisa menos para pagar essa dívida", disse Fernández sobre seu antecessor.



Fernández também disse que o texto base de Sustentabilidade da Dívida Pública, que o Congresso tratará em sessões extraordinárias, inclui o "pedido de habilitação para renegociar vários títulos que foram emitidos com uma prorrogação da jurisdição".