Fernández, sobre su cruce con un periodista: "Se lo dije en broma y se generó una susceptibilidad"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se refirió hoy al cruce que tuvo con un periodista durante una rueda de prensa y aclaró que su respuesta fue dicha "en broma", aunque, advirtió, "se generó una susceptibilidad en todos que no se puede creer".



Por otro lado, Fernández planteó la necesidad de "romper un poco ese mito de lo intocable de la prensa", al apuntar que "cuando uno se expone al escenario público con opiniones, se expone, y todos estamos expuestos".



Por la mañana, ante una consulta de un cronista de Radio Mitre respecto de si su compañera de fórmula, Cristina Fernández, iba a asumir un rol más activo en el último tramo de la campaña, Fernández le contestó: "Andá a trabajar de periodista".



En declaraciones al canal C5N, el candidato del kirchnerismo explicó: "En la puerta de casa había una nube de periodistas y, como me estaban esperando, no quise salir con el auto. Fui, los atendí; me preguntaron dos, tres, y uno me preguntó sobre mi perfil de aquí en adelante, y noté en la pregunta un componente casi psicológico".



En ese sentido, prosiguió: "Riéndome, le dije 'Ya está, andá a trabajar de periodista', como diciéndole 'No me analices'. Se lo dije en broma y se generó una susceptibilidad en todos que no se puede creer", añadió Fernández.



"Me llamó la atención porque se lo dije en tono de broma, de ningún modo quise ser descortés", insistió.



Además, el candidato del Frente de Todos aseguró que, en caso de ganar las elecciones del domingo próximo, tendrá una "buena relación" con el periodismo y va a "garantizar a todos que trabajarán con total libertad".



"Siempre entre quien gobierna y la prensa puede haber momentos de tensión, pero lo que todos tenemos que entender es que no es más que eso", concluyó.