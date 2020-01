Ferroviarios acordaron paritaria remunerativa del 11,2% y gratificación con la firma industrial TMH

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Unión Ferroviaria (UF) que lidera Sergio Sasia acordó hoy un aumento salarial remunerativo del 11,2 por ciento acumulativo sobre los ingresos de diciembre con la firma industrial y productora de material rodante TMH Argentina, y una gratificación extraordinaria no remunerativa equivalente al 6,5 por ciento del sueldo de noviembre.



TMH Argentina es una filial del grupo privado ruso TMH, líder mundial en ingeniería ferroviaria, y produce material rodante y ofrece servicios para los operadores ferroviarios, además de desarrollar tecnología de avanzada para los talleres de la actividad.



El incremento de los haberes acumuló un 18,3 por ciento desde octubre de 2019, en tanto el gremio informó hoy en un comunicado que “el 20 de septiembre último se firmó un acuerdo marco para regular las condiciones laborales en general y los salarios, y se convino una mejora remunerativa del 6,4 por ciento a partir del 1 de octubre, la actualización del porcentaje aplicable para la bonificación de refrigerio al 12 por ciento desde ese mes y el compromiso de las partes de revisar el acuerdo en enero".



“Desde enero de 2020 habrá un incremento salarial del 11,2 por ciento acumulativo, calculado sobre diciembre de 2019, por lo que el índice acumuló el 18,3 por ciento. La mejora se reflejará en los haberes de este mes, incluyendo las diferencias que surjan de la aplicación de ese porcentaje de la paritaria, el salario percibido por los trabajadores en diciembre y el sueldo anual complementario del segundo semestre", señaló Sasia.



La gratificación extraordinaria no remunerativa será equivalente al 6,5 por ciento del sueldo total bruto conformado, incluyendo el adicional refrigerio de noviembre y por única vez, por lo que ese pago no será regular ni habitual y se abonará también en enero.



El dirigente ferroviario explicó que las partes se reunirán otra vez en febrero próximo para acordar la pauta salarial de 2020, que incluirá la aplicación del decreto 14/20 del Poder Ejecutivo, en tanto el período paritario será desde este mes al 31 de diciembre próximo.



“El acuerdo fue logrado a través de negociaciones directas, sin pérdida ni descuento de horas de trabajo, porque la verdadera fortaleza fue obtenida una vez más por la unidad que exhibió el sindicato en el transcurso de toda la negociación", concluyó Sasia.