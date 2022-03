Ficha Limpia: JxC dice que falta decisión política para que sea tratado a nivel provincial

A principio del año pasado un legislador integrante del Frente Todos, el bloquista Andrés Chanampa, presentó un proyecto de ley con la intención de que San Juan legisle sobre Ficha Limpia para sus políticos y si bien ya pasó más de un año, por ahora, la iniciativa no prosperó. Teniendo en cuenta esto y que en los últimos días Rivadavia sancionó una ordenanza sobre la materia, dos diputados de Juntos por el Cambio salieron con los tapones de punta y cargaron contra el oficialismo provincial al decir que faltó decisión política para avanzar con la propuesta.

“Nosotros también presentamos un proyecto al respecto, pero no pasó nada. Habría que preguntar qué pasó, ya que hay un montón de proyectos que benefician a la gente y no han tenido el consenso necesario en las comisiones para su tratamiento. Habría que preguntarle al oficialismo cuál es el motivo por el que no es tratado”, comentó el diputado presidente del Bloque Producción y Trabajo Sergio Miodowsky .

Al mismo tiempo ponderó la decisión del departamento que conduce Fabián Martín al decir que “fue un ejemplo aprobar por unanimidad la ordenanza de Ficha Limpia y espero que nosotros, en la Cámara de Diputados, sigamos ese camino. Es muy beneficioso ir trabajando en cuestiones que le sirven a la sociedad”.

Por su parte, el presidente del Pro, el diputado Enzo Cornejo, quien también presentó un proyecto similar al de Chanampa sobre Ficha Limpia, agregó que “los proyectos están en las comisiones y nunca se abordaron. Nosotros presentamos además el proyecto de Acceso a la Información Pública, pero es el oficialismo el que debe tener la decisión política de tratarlo”. Esto último en clara alusión a que de los 36 legisladores, sólo 8 son de la oposición.

Tras esto, fue el propio vicegobernador Roberto Gattoni, quien salió al contestar y de manera escueta no dudó al señalar que “el proyecto de Ficha Limpia fue presentado por un socio del Frente Todos y está en la agenda legislativa. Está en comisión, por lo tanto está en discusión y lo vamos a ver”.

Otra fuente calificada del oficialismo provincial, explicó que no se trata de una falta de decisión política, tal cual dijeron desde Juntos por el Cambio, sino de una cuestión legal. Esto teniendo en cuenta que un condenado en primera instancia no tiene una condena firme y por lo tanto es inconstitucional quitarle la posibilidad de ser candidato, más allá de si corresponde o no moralmente.

Del tema también opinó el autor del proyecto, el diputado bloquista Andrés Chanampa, quien sentenció al respecto que “el Frente Todos a través del Partido Bloquista presentó la iniciativa y obviamente está en la agenda de la Cámara. La intención de tratarlo está firme, esto debe quedar claro, pero durante el año que pasó el trabajo legislativo se abocó mucho a la reforma del código procesal. Por lo tanto, seguramente, este año será debatido”.