Fiesta del Sol 2021: quieren hacerla y no descartan que sea vía streaming

A pesar de estar en medio de la pandemia por el coronavirus y que restan varios meses para la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, desde el Ministerio de Turismo y Cultura confirmaron que están trabajando para realizar la celebración mayor de los sanjuaninos y no descartan que sea vía streaming. La idea es mantener el empleo que genera considerando que en esta edición que pasó, entre contratación directa e indirecta, sirvió para dar trabajo a 12.000 personas.

La posibilidad de realizar la Fiesta Nacional del Sol 2021 vía streaming va en concordancia con la decisión ya tomada de ejecutar bajo esta modalidad las fiestas departamentales. Acción que tuvo su prueba de fuego y con muy buenos resultados en la celebración del 21 de septiembre donde participaron más de 7.000 sanjuaninos.

“Primero que nada hay que decir que entendemos a la Fiesta Nacional del Sol como un evento que genera mucho empleo. En el caso de que no estén dadas las condiciones para realizar algo presencial, se hará vía streaming o algo mixto con menos cantidad de gente”, explicó el secretario de Turismo, Roberto Juárez.

Al mismo tiempo reconoció que “la idea es que los artistas y los técnicos conserven sus fuentes laborales. Durante muchos meses no han podido trabajar y eso los llevó a tener muchos problemas. Es por eso que tenemos que ser innovadores y crear todas las alternativas para que esta gran cantidad de personas puedan tener la posibilidad de trabajar de lo que se han formado e invertido”.

Para cerrar el funcionario aclaró que en el Gobierno están pensando “en hacer la Fiesta Nacional del Sol, pero en otro contexto y de otra forma. Aún no hay mayores especificaciones, pero creemos que no hacerla significaría que toda esa gente no tenga trabajo durante varios meses”.

En la misma postura había declarado días atrás la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynzspan, al decir que “hay que repensar el producto, ver de qué manera se pueden hacer las cosas de una forma distinta y pensar de qué manera se puede crear empleo y activar la economía de la provincia”. Esto en relación a la realización vía streaming de las fiestas departamentales.