Filtraron un video íntimo de Luciano Castro

Luciano Castro, que en la semana sufrió la vulneración a su intimidad y viralización de ese material, en las últimas horas fue nuevamente víctima de filtración de un nuevo material íntimo.

A través de las redes sociales comenzaron a circular nuevas imágenes, además de un video íntimo.

En el video se muestra una conversación a través de mensajes privados de Instagram que supuestamente mantiene él con otro usuario. Allí, el actor le pregunta a la otra persona: "¿Acá cual es la función para grabar?”. A lo que el otro usuario le responde: “Tenés que mantener apretado el círculo”.

Inmediatamente después de esa indicación, él envía un video, en el que se muestra sin ropa en una cama. El material habría sido grabado en el mismo lugar que se tomó las fotos que fueron difundidas unos días atrás.

Ángel de Brito, en el ciclo radial que conduce por CNN Radio AM 950, El Espectador, contó que habló con el actor sobre la difusión del material: “Charlamos sobre las fotos que se dieron a conocer en las redes. Le mandé las imágenes y me confirmó que era él. Me dijo que no le importa que lo vean, desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos”.