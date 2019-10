Pampita hizo un comentario subido de tono sobre la foto de Luciano Castro

Tras la aparición de las fotos de Luciano Castro desnudo, todos los programas y redes sociales se hicieron eco. Pampita en la conducción de su ciclo habló sobre la imagen. Geraldine Neumann, una de las panelistas sacó el tema de conversación y la conductora no dudó en dar su opinión.

Al alcanzarle el teléfono para que viera la foto que contenía al actor “hot” la cara de la modelo se trasformó, mostrándose sorprendida. “¡Epa! no sabíamos de estos encantos. ¡Qué bien que está! Si esto está así, no me quiero imaginar cómo se puede poner. Qué bien que está, qué bárbaro. Tenemos una amiga que pasó por ahí, le voy a mandar aplausos”.