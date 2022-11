Las entradas para la final de hockey sobre patines de los pibes de Argentina e Italia están agotadas. Los sanjuaninos, entusiasmados con el campeonato, agotaron los tickets que se vendieron esta mañana del sábado en las boleterías del estadio Aldo Cantoni, según informaron voceros de la organización del World Skate Games 2022, disputado en la provincia.

A las 8.30 horas abrieron las boleterías. Tras las primeras ventas, se agotaron las plateas y luego las populares. Sobre las 13 horas de este sábado, en el Cantoni seguía habiendo gente, cuando los organizadores tuvieron que explicar que las entradas se habían agotado.

El grito de felicidad por llegar a la final. Foto archivo DIARIO HUARPE.

Una multitud verá la final de Argentina Vs Italia. La expectativa de que la albiceleste salga campeón es grande, más teniendo en cuenta que el equipo de Juan Manuel Garcés venció al conjunto tano por 8 a 4 en la primera fase.

Los jóvenes de la Argentina llegaron tras un deslumbrante torneo: ganaron todos los encuentros. El más importante fue el de semis ante los españoles, ya que lo dieron vuelta después de ir perdiendo por dos goles de diferencia y lo ganaron por 5 a 3.

En primera fase, Argentina venció a Italia por 8 a 4. Foto archivo DIARIO HUARPE.

Desde la organización de la World Skate Games informaron un cambio de horarios en el fixture de este sábado. A las 9.30 se disputarán el 9no y 10mo puesto entre EE.UU y México, a las 12 Gran Bretaña vs Colombia por el 7mo y 8vo, a las 14.30 Suiza vs Chile por el 5to y 6to , a las 17 España vs Portugal por el 3er y 4to lugar y a las 20 Argentina vs Italia por el 1er y 2do puesto.