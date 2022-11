Empezó la venta de entradas para la final del mundial de Hockey Sobre Patines. Desde las 8.30 de este sábado 5 de noviembre se podrán conseguir las entradas para la gran final entre Argentina vs Italia.

La boletería del Cantoni venderá los ticket para esta noche histórica. Los precios son: populares $400 pesos, Platea Este $700 pesos, Platea Oeste $1.500.

Además desde la organización de la World Skate Games informaron un cambio de horarios en el fixture de este día. A las 9.30 se disputarán el 9no y 10mo lugar entre EE.UU y México, a las 12 Gran Bretaña vs Colombia por el 8vo y 7mo puesto, a las 14.30 Suiza vs Chile por el 6to y 5to puesto, a las 17 España vs Portugal por el 4to y 3er lugar y a las 20 Argentina vs Italia por el 1er y 2do puesto.

También se dispondrá de un Fan Park en el que se transmitirá por pantalla gigante el partido. El lugar, que contará con food truks, música, juegos y sorteos, estará ubicado en el monumento al Deporte a partir de las 17 horas.