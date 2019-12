Finalizada la primaria del Likud, proyecciones auguran amplia victoria del premier Netanyahu

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Pese a que se esperaba una elección sumamente pareja, el primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, obtendría hoy una amplia victoria ante Gideon Saar en la primaria del partido Likud, formación que lidera desde hace 20 años, según una encuesta de boca publicada por medios locales.



Mientras se esperan los resultados oficiales, que se darán a conocer en la mañana del martes (madrugada de Argentina), Netanyahu obtendría el 71.52% de los votos frente al 28.48% de Saar, reportó el diario The Times of Israel.



La elección se desarrolló entre las nueve de la mañana hora local (4 de Argentina) y las once de la noche (18 de Argentina).



De los 116.048 afiliados del Likud par sufragar, solo poco menos de la mitad ejerció ese derecho. La participación alcanzó el 48,9%, lo que equivale a alrededor de 56.000 votos, según informó el diario israelí Haarezt.



La cadena pública israelí Kan explicó que se presentaron irregularidades en varias de las 106 mesas habilitadas en todo el país, según reconoció la vocera del Likud, Shai Galili,



A la espera de los resultados definitivos, analistas locales prevén una ventaja de Netanyahu pero advirtieron que, en esta ocasión, una simple victoria no será suficiente. Un triunfo ajustado pondrá en aprietos su autoridad en una formación que vive una inédita división interna.



Por ese motivo, estos comicios se presentaban fundamentales para el futuro de Netanyahu, quien encabezó el gobierno del país hebreo durante la última década.



Una derrota para Netanyahu, de 70 años, hubiera representado un golpe a la influencia del primer ministro, acusado desde noviembre pasado de "cohecho, fraude y abuso de confianza en tres casos de corrupción".



El mandatario en funciones no logró formar Gobierno tras los comicios de abril y septiembre, y pretende retener el liderazgo del partido, que le garantiza el primer puesto de la lista para la repetición electoral del próximo 2 de marzo.



Además, con la elección de hoy busca confirmar la lealtad de los militantes frente a Saar, de 53 años e hijo de una maestra israelí y un médico argentino, ha presionado para la convocatoria de unas primarias que no se celebraban desde hace cinco años, ya que en 2016 no hubo candidato que quisiera competir con Netanyahu y se cancelaron, recordó la agencia de noticias EFE.



A pesar de defender posiciones de la derecha más dura, Saar tiene buenas relaciones con parlamentarios de todo el arco político, y las primeras encuestas indican que, bajo su dirección, el Likud tendría mejores opciones para alcanzar un Gobierno "de unidad nacional" con el centrista Azul y Blanco de Benny Gantz.



A pesar de la victoria que preanuncian las encuestas de boca de urna, Netanyahu podría verse impedido de encabezar la lista del Likud.



El Tribunal Supremo deberá decidir el próximo martes si un acusado puede o no recibir el encargo de formar Ejecutivo, algo que podría resultar decisivo para su futuro político.



Mientras se espera por los resultados oficiales, la interna del Likud cierra un 2019 inédito en los 71 años de historia de Israel con dos elecciones nacionales (abril y septiembre) con sendos fracasos para conformar Gobierno y un primer ministro procesado.