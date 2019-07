Finalmente la fase 4 del MCU fue revelada, acá la lista completa

Marvel Studios se llevó todas las miradas porque después de romper la taquilla mundial, presentó la fase 4 del proyecto de cine más longevo hasta el momento. El presidente, Kevin Feige, anunció los proyectos que se vienen en cine y TV para 2020 y 2021 y reveló más sorpresas de las que se esperaban.

En orden de estreno, acá está lo que se viene en la Fase 4 del MCU, confirmado de manera oficial en la noche del sábado:

Black Widow estrenará el 1 de mayo de 2020 y contará con Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle y Rachel Weisz. Cate Shortland dirige el film que confirmó a Taskmaster como su villano y a Pugh en el papel de Yelena, la sucesora de la protagonista en los cómics.

En nuestra primavera de 2020, lo que en USA se conoce como la Fall Season de la TV, llegará Falcon and the Winter Soldier, con Anthony Mackie, que será el nuevo Capitán América, y Sebastian Stan. Se confirmó a Baron Zemo (Daniel Brühl) como el villano.

Eternals cerrará el 2020 en noviembre. Se confirmó el elenco compuesto por Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh y Don Lee.

El 2021 se inaugura con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Como el título indica, esta vez veremos al verdadero Mandarín, que será interpretado por Tony Leung. Simu Liu se pondrá en la piel del protagonista. El domingo 14 realizó su primera prueba como Shang-Chi y el martes fue confirmado en el papel. Awkwafina también participará en la película.

WandaVision llegará en nuestro otoño de 2021. El logo parece confirmar la ambientación de los ’50 que anticipaba Elizabeth Olsen. La actriz anticipó que se revelará por qué se llama Bruja Escarlata y Paul Bettany admitió que no sabe muy bien cómo es que su personaje está vivo. Teyonah Parris interpretará a una crecida Monica Rambeau, pero todavía no se sabe qué rol jugará.

Con una conexión directa a WandaVision, el 7 de mayo de 2021 llegará Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Según el director, Scott Derrickson, será la primera película de terror del MCU. Contará con la participación de Olsen y las teorías ya están volando.

Por esas fechas también llegará la serie de Loki. Como se sospechaba, seguirá las aventuras del Loki que se vio escapar en Avengers: Endgame (2019). Lo interesante será ver a un Loki villano salido de Avengers (2012) y sin todo el aprendizaje y la evolución que tuvo en las películas de Thor. Obvio que Tom Hiddleston vuelve.

A mediados de 2021 llegará la serie animada What If…?, que contará con Jeffrey Wright(Westworld) como The Watcher. La serie contará versiones alternativas de hechos que sucedieron en el MCU, por lo que se esperan los regresos de varios actores y actrices de la franquicia para poner sus voces.

Una de las grandes sorpresas de la noche fue el anuncio de la serie de Hawkeye, que parece llegar para cumplir los sueños de los fans. Estrenará en nuestra primavera de 2021 y presentará a Kate Bishop. El logo de la serie sugiere que se adaptará el cómic hecho por Matt Fraction y David Ajá en 2012, pero se trata de un Hawkeye muy diferente. Por lo pronto, se anticipó que mostrará más del tiempo de Clint Barton como Ronin.

Thor: Love and Thunder es el título de la cuarta película de la saga. Estrenará en noviembre de 2021 y contará con los regresos de Chris Hemsworth y Tessa Thompson. Otra de las grandes sorpresas es que el director, Taika Waititi, se inspiró en uno de los cómics recientes del personaje, escrito por Jason Aaron, y presentará a la versión femenina de Thor, que será interpretada nada más y nada menos que por Natalie Portman.

Por último, y sin fecha de estreno por ahora, se anunció que Mahershala Ali será el Blade del MCU. No se sabe si será serie o película, pero el hype está por los cielos.

Feige también anticipó que habrá secuelas para Captain Marvel, Black Panther y Guardians of the Galaxy, así como película de Los 4 Fantásticos y algo con los «mutantes», pero esos anuncios serán en otro momento.