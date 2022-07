¡Finalmente llegó! Las palabras de Miguel Borja, el nuevo jugador de River Plate

Tras una semana convulsionada en River Plate, el colombiano Miguel Borja dio sus primeras palabras como refuerzo. El mencionado pasó a ser nuevo jugador del club "Millonario", después de varias idas y vueltas que se dieron para que llegara. Tras no ponerse de acuerdo en los números, acomodaron las piezas y acordaron su arribo. Después, la explosión del dólar paralizó el traspaso. Ahora, ya está en Argentina para ponerse "La Banda".

Antes de partir hacia Buenos Aires, Borja dijo a ESPN: “Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando en todo este tiempo. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban. El día que tenía que ir a entrenar iba y el que no, que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi preparador físico. Siempre estuve trabajando y es eso lo que en realidad pasó”.

Publicidad

“Fue un renglón más que escribí en Junior, pero estoy seguro de que escribiré muchos más. Esperemos que sea con lo que mi familia y yo queremos. No se pudo alcanzar el título esta vez, pero me voy conforme y orgulloso de mi equipo. Donde quiera que esté los voy a seguir apoyando a mis compañeros porque para mí son los mejores de Colombia. Tenemos un grupo excepcional”, expuso luego, estando ya en Argentina para colocarse la indumentaria de River Plate.

Más palabras del nuevo delantero de River

Por otra parte, el jugador colombiano también dejó en claro que ha tenido conversaciones con el director técnico del conjunto de Núñez, Marcelo Gallardo. “Hemos tenido uno que otro contacto porque sabemos que el interés y la confianza que él me tiene es muy grande. Sólo queda trabajar, aportar goles y conseguir los objetivos”, aportó al respecto. Sin embargo, eso no fue todo lo que aportó.

Luego, Borja también le dejó un contundente mensaje a Carlos Bacca, el que se encuentra en Barranquilla y podría pasar a ser nuevo refuerzo de Junior: “Esperemos que Carlitos se sume. Primero tengo que llegar a Buenos Aires, pasar los exámenes y firmar. Si es la voluntad de Dios de que Carlitos llegue a su equipo, hay que apoyarlo al máximo”. Claro, ambos tienen una gran relación actualmente.