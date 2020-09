Finalmente Tobías Martínez no correrá el fin de semana

El lunes pasado informábamos la buena noticia del regreso del TC Mouras y el TC Pista Mouras, en esta última corre el piloto sanjuanino Tobías Martínez en su Chevrolet #107, pero en esta oportunidad, la información marca que Tobías no podrá viajar por cuestiones operativas a la ciudad de San Nicolás, donde este fin de semana se relanzará luego del parate por el coronavirus.

Tobías le había dicho el lunes a este medio que debía viajar sólo hacia la ciudad bonaerense y que era un viaje muy largo. Por lo tanto, el piloto tuvo que acatar la orden de su padre de no viajar, porque a pesar que es un gran piloto, es chico y tenía que viajar sólo más de 1000 kilómetros sin poder pararse en ningún lado debido al protocolo que debía cumplir.

Por tal motivo, el propio Tobías no pudo esconder su bronca y enojo por no poder viajar a correr y señaló, "Estoy un poco triste y enojado, porque está la vuelta del TC Pista Mouras y teníamos la posibilidad de ir, hasta ayer martes teníamos casi todo confirmado, pero bueno, por cuestiones de traslado y que tenía que viajar sólo muchas horas, además no se sabe cuando podría llegar a ser la próxima fecha después de este fin de semana, se habla del 27 de septiembre, otros dicen que esa fecha no sería. Entonces como yo tengo que regresar a la San Juan y hacer cuarentena 14 días y, no me conviene volver. Yo si viajo, tengo que quedarme hasta la próxima fecha en Buenos Aires que no se cuando sería, por eso está bastante engorroso el tema, más que nada porque no se dan a conocer las fechas del calendario, más que nada por cuestiones de los autódromos, no por la ACTC, por eso tengo que seguir entrenándome, practicando para volver más fuerte", dijo Tobías Martínez.

Después de disputar dos competencias a principio de año, en Concepción del Uruguay y La Plata, el TC Pista Mouras donde corre el piloto sanjuanino, retomará su campeonato este fin de semana, del 18 al 20 de septiembre, en el autódromo de San Nicolás.

Bajo el mismo protocolo con el que el TC se presentó el fin de semana pasado en el trazado bonaerense, las categorías menores de la ACTC (el TC Mouras también será del espectáculo) reiniciarán sus certámenes en 48 horas.

