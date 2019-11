Flor Torrente y su bailarín más enamorados que nunca

Realmente lo que vivimos en @showmatch cada noche, no se parece a nada. Es la sensación de estrenar una obra de teatro o un película cada semana. Nachin @ignaciosaraceni , sos muy talentoso, muy. Te admiro muchísimo, no solo por lo que acabo de decir, sino por la persona que sos y Lo Profesional. Nadie sabe lo mal que te sentiste todo el día, porque ahi estuviste, como siempre, poniendo todo y más . Dándome fuerzas en un programa tan movilizante como el de hoy, que tantas fibras toco. Gracias @isaiasha te admiro a ti también, y lo sabes, por tu capacidad de arriesgarte, por confiar, por apostar, por tu pasión, y por todo lo que me enseñas cada día, no solo bailando . Si perdón, estoy sensible hoy, pero esta bueno, es parte de esta bella vida. Les amo, a este bello equipo y a la gente hermosa que nos llena de amor ! Gracias, todo por ustedes @coloniasietearboles795 @ayudaapueblosoriginarios ! Ahora si, me voy a dormir feliz. @eltrecetv . PD: Abuelita, gracias porque sin tus señales y nuestra conexión no se cuanto hubiese tardado en llegar hasta acá. Te amo x siempre.

