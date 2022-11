En la noche de este miércoles, autoridades del Ministerio de Turismo y Cultura provincial presentaron la temática de la edición 2023 de la Fiesta Nacional del Sol (FNS). “Voy a luchar” y “Conectados” son los ejes centrales para el evento, con fecha asegurada del 21 al 25 de febrero, que busca resaltar el rol de los jóvenes con la cultura sanjuanina y, como uno de sus principales objetivos, ser una gran fuente de contención.

Como representante gubernamental, la ministra Claudia Grynszpan tomó la palabra en la presentación y destacó la participación de los trabajadores de la FNS y de la comunidad. “Gracias a las personas presentes por estar aquí, en el césped, con reposeras, disfrutando de lo que somos y por tomarse un tiempo y compartir este momento, que es la esencia del evento”, dijo. “Agradezco a los funcionarios que acompañaron, pero principalmente a ustedes. Estamos muy orgullosos de los talentos de nuestros artistas, músicos, parte escénica y audiovisual”, contó.

“Muestra lo que somos al país y al mundo. Hablar de lo que genera la FNS en puestos de trabajo sería banalizar la cultura”, sostuvo. Como justificación, manifestó: “Las industrias culturales son el eje de las políticas públicas, de la cultura sanjuanina y es una directiva del gobernador Sergio Uñac a mi persona. La cultura es un espacio que tiene que ser reivindicado y entendido por todos los sanjuaninos, por las personas que dedican su vida a estas labores. La FNS es una proyección de los trabajadores y hacedores de la cultura, pero es mucho más que eso. Es nuestra identidad, es el derecho al acceso y democratizar la cultura”, abundó durante su relato.

Además, la funcionaria resaltó el rol cultural de toda la provincia: “Ocurren hechos culturales en el Teatro del Bicentenario, en el auditorio, en el Museo de Bellas Artes, en nuestro mercado artesanal, en cada uno de los espacios culturales de la provincia, pero también la cultura ocurre afuera. Cultura es la forma en que hablamos, lo que comemos, cómo nos vestimos y recibimos a los turistas. La FNS es nuestra identidad y la debemos respetar, resguardar, valorar y difundir”, relató.

Los jóvenes, el eje central

En rueda de prensa, Grynszpan resaltó que esta temática “nos une con las pequeñas historias”. “Está relacionada con el pasado, el presente y el futuro como sociedad y personas, pero sobre todas las cosas, es un homenaje y llamado a la reflexión para visibilizar a nuestros jóvenes para entender su mundo y para valorarlos. Está dedicado con mucho amor para nuestros jóvenes”, ratificó.

“Esta edición nos permitirá estar conectados digital o personalmente. Es una fiesta para todos y todas, pero en esta oportunidad se la dedicamos a los jóvenes. La temática está relacionada con tres jóvenes que pululan en la vida real y digital, y que esta FNS nos ayude a entenderla”, contó.

“Más que nunca, la música va a atravesar la FNS. El género urbano tendrá una fuerte presencia. Estamos trabajando con los freestylers. La tradición, el rock, la cumbia y el cuarteto, el melódico”, señaló sobre el ámbito musical. Con respecto a los artistas nacionales, la ministra indicó que serán confirmados en los próximos días.

Sobre los puestos de trabajo que generará esta edición, dijo: “Hay más de 1.200 personas en los preparativos. Las acreditaciones de trabajo para el montaje del Predio Ferial contó con un número aproximado de 6.000 personas durante el 2020, es un dato a tener en cuenta”, finalizó.

Emilia Soler, la joven protagonista de la canción oficial

La reconocida artista sanjuanina expresó su emoción por ser partícipe y ser referente de los jóvenes. “Estoy muy contenta con formar parte de esta fiesta. Es un honor increíble, porque jamás pensé llegar a este nivel”, dijo.

“La Voz Argentina me abrió muchísimas puertas y siento que es una de estas y la pienso aprovechar por el amor y respeto que le tengo a mi provincia”, enunció. Además, señaló que “ser la referente de los jóvenes significa muchísimo para mí”.

Emilia Soler cantando "Voy a luchar". Foto: DIARIO HUARPE.

“Durante el programa hubo mucha gente que me escribía, que me felicitaba por mis presentaciones”, enfatizó. “Poder ser partícipe de una canción, que habla de la lucha, si yo lo camino, lo construyo. Es un mensaje muy fuerte y me siento muy halagada de ser la representante”, abundó.

Con respecto a lo vivido en la pandemia y la prevención contra el suicidio, Soler expuso: “Siempre será un mensaje muy importante que luchen, que sigan adelante, que se esfuercen porque hay vida, en este difícil contexto. Pienso decirlo las veces que sean necesarias y, a través de la música, es una excelente manera”, concluyó.