Francia habilitó la extradición del represor de la ESMA Mario Sandoval, quien quedó detenido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno de Francia habilitó hoy la extradición a Argentina del ex policía y represor de la ESMA Mario Sandoval, quien quedó detenido a la espera de que el trámite se concrete para que pueda ser juzgado por la desaparición del estudiante y militante Hernán Abriatta.



Según consignaron querellantes que impulsan este pedido de extradición, Sandoval –conocido como “Churrasco”- fue apresado en su domicilio ubicado al este de París por agentes de la Gendarmería Francesa.



El Consejo de Estado de la nación gala rechazó el último recurso presentado por la defensa del ex policía para que se evitara su envío a Argentina, y en consecuencia, la Oficina Central para la Lucha contra los Crímenes de lesa humanidad, genocidio y guerra de Francia ordenó que se procediera con la detención.



Sandoval está acusado de haber participado el 30 de octubre de 1976 del secuestro del militante estudiantil Hernán Abriata, un caso que forma parte del cuarto tramo de la megacausa ESMA.



Conocido también como "Churrasco", este efectivo era subinspector de la Policía Federal al momento del secuestro de Abriata e integraba el Grupo de Tareas 3.3.2 que operaba en la represión terrorista de Estado bajo las órdenes de la Armada.



Varios testigos que declararon en la megacausa ESMA confirmaron que Sandoval operó como parte de ese grupo en ese centro clandestino de detención, torturas y exterminio, el mayor de la Armada y uno de los tres más grandes del país.



Familiares de Abriata presentaron una denuncia contra Sandoval tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y en 2012, el juez federal Sergio Torres presentó la demanda en Francia para extraditar al ex policía.



El Tribunal de Apelación de París, el 28 de mayo de 2014, y el Tribunal de Apelación de Versalles, el 19 de octubre de 2017, ya emitieron dos fallos favorables a la extradición.



Esas sentencias resultaron confirmados el 14 de mayo de 2018, por medio de una resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal de Casación.



El 31 de agosto de 2018, el primer ministro francés, Édouard Philippe, firmó un decreto para conceder la extradición de Sandoval, y su defensa presentó recurso ante el Consejo Constitucional.



La defensa del imputado recurrió entonces al Consejo Constitucional para plantear que los delitos que se le imputaban habían prescripto, pero esta entidad rechazó sus argumentos.



Presentar un recurso ante el Consejo de Estado de Francia era la última posibilidad que le quedaba a Sandoval para evitar la extradición, y aquí obtuvo un definitivo revés.