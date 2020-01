Francia insiste con el impuesto a los "gigantes digitales" en el Foro de Davos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, sostuvo hoy en el Foro de Davos que su país no abandonó la idea de imponer una tasa que grave las actividades de los gigantes digitales.



"Quiero dejar muy clara una cosa: no cederemos en la revisión de la fiscalidad internacional", dijo hoy Le Maire en declaraciones a la cadena televisiva francesa BFM, y que reprodujo la agencia DPA.



Las declaraciones del ministro galo se produjeron tras el acuerdo alcanzado esta semana con los Estados Unidos para congelar temporalmente la entrada en vigor de la llamada "tasa Google", y dar margen así a las conversaciones en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para llegar a una solución global a la fiscalidad digital.



"Seguiremos adelante con el impuesto a los gigantes digitales en Francia en 2020, ya sea a nivel internacional si se llega a un acuerdo o a nivel nacional si no lo hay", advirtió.



Francia y los Estados Unidos acordaron, a principios de enero, reunirse en Davos para tratar el tema de la fiscalidad de los gigantes digitales, después de que Washington amenazara con imponer aranceles adicionales del 100% a los productos franceses.



Le Maire defendió entonces que la tasa fijada por Francia para gravar las actividades en el país de grandes corporaciones digitales "no es discriminatoria", por lo que subrayó que las sanciones estadounidenses planteadas "son hostiles, inapropiadas e ilegítimas".



A fines del noviembre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció la propuesta para imponer un arancel del 100% sobre la importación de 63 productos franceses, al considerar que el impuesto francés a las multinacionales digitales "discrimina a las empresas" estadounidenses.



Washington respondía así cinco meses después a la promulgación en Francia de la conocida como tasa GAFA (por las iniciales de Google, Apple, Facebook y Amazon), su propia 'tasa Google', que fija un gravamen del 3% sobre la facturación de negocios digitales cuyas ventas mundiales superen los US$ 848 millones y los US$ 28 millones en Francia.