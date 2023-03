Fue figura en la Premier League y ahora trabaja en el cine para adultos

Un exjugador de la Premier League vive actualmente gracias a su físico, aunque no justamente dentro del deporte. Se trata de Damian Oliver, quien fue figura del Crystal Palace en su momento. Por un delito menor, quedó tras las rejas. Para poder conseguir dinero extra, comenzó a trabajar en el cine para adultos y en sus inicios se llevaba sólo 182 dólares por película.

Tras su paso por el Crystal Palace de la Premier League y su actual labor como actor de cine para adultos, dijo en el podcast Anything Goes con James English: "Fue aterrador estar en mi primer set, el camarógrafo era un irlandés grande y calvo, daba bastante miedo, tengo que sacar mi pene delante de él. Era como un piso laminado, y yo estaba desnudo y sudando, y me estaba resbalando en mi propio sudor".

"Tuvimos que seguir rodando, seguí resbalándome por el piso, tuvieron que seguir limpiando el piso, yo era solo un desastre que goteaba. La gente solía decirme, ‘lo estás haciendo bien todo de todos modos’, porque sabían que solía acostarme con chicas, yo era un jugador, y decían, ‘es mejor que te paguen por eso’", sostuvo el mencionado, dejando en claro cómo es su vida ahora.

Por otra parte, el exjugador de la Premier League expuso que "cuando jugaba en el Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos, podría haber estado ganando mucho más jugando al fútbol. También solía pelear, era un experto luchador, tal vez eso podría haber ido a alguna parte. Era bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno pensé que sería igual de bueno. Y no, la verdad que no es tan bueno como la gente piensa".

De la Premier League a OnlyFans

Cabe resaltar que Damian Oliver está en pareja con la conocida actriz porno Sophie Anderson, con quien justamente se asoció para crear Fxxking Productions, una productora que genera contenido para adultos. A su vez, también tienen una cuenta de Instagram llamada Fxxking Explorers. Sumado a eso, la exestrella de la Premier League vende contenido en su cuenta de OnlyFans.