Gabriel Milito: "Enfrentar a Gimnasia con Diego como entrenador fue increíble"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Gabriel Milito reconoció haber hablado con Diego Maradona en la jornada del sábado pasado en el clásico de La Plata, aunque muchos se sorprendieron cuando no hubo un abrazo a la vista del público y ante las cámaras de la televisión.



El saludo fue en la zona de los vestuarios y el técnico de Estudiantes comentó que “pude darle un abrazo y nos dijimos cosas lindas. Enfrentar a Gimnasia con Diego (Maradona) como entrenador fue algo increíble. Me pone feliz verlo trabajar y que esté en una cancha que es donde más disfruta”.



En cuanto al momento de Estudiantes resaltó que “somos un equipo en construcción y vamos a ir creciendo con el paso del tiempo, tenemos que ir partido a partido, ya habrá tiempo de ponerse otros objetivos. Este partido con Talleres es muy importante y no tenemos que distraernos con nada”.



Milito también opinó sobre la inauguración del nuevo estadio y remarcó que “jamás imaginé que me iba a tocar vivir este momento tan especial para la historia del club. Lo relaciono más a la casualidad y la coincidencia, pero bienvenido sea”.



Por último expresó: “seguramente los sentimientos del hincha estarán a flor de piel, como también para los jugadores formados en el club. Para mi será un privilegio”.



El plantel quedó concentrado y para recibir a Talleres el entrenador hará dos cambios obligados. Salen Iván Gómez y Facundo Mura por lesión e ingresan Nahuel Estevez e Iván Erquiaga.



El equipo formará con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juan Fuentes y Erquiaga; Manuel Castro, Enzo Kalisnki, Estevez y Edwar López; Gastón Fernández y Mateo Retegui.