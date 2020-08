Gabriel Yudewitz, el biólogo sanjuanino que puso su horizonte en el espacio

Una clase más en la facultad, “Diversidad de Invertebrados” marca la currícula, el docente pone un capítulo de una serie, ahí hablan de la evolución. Gabriel Yudewitz comienza a despertarse, algo en él se mueve, hambre de curiosidad y un sinfín de preguntas aparecen en el horizonte. Cuando llega a su casa busca el episodio en Youtube, lo encuentra, pero no es suficiente y n su biblioteca hay un ejemplar de “Cosmos”.

Gabriel es miembro de la Mars Society Argentina, y es uno de los organizadores de Space Apps Challenge que busca que participantes de todo el mundo formen equipos de diferentes diciplinas con el objetivo de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas de la vida en la tierra y en el espacio. Cabe destacar que el Space Apps Challenge tiene a San Juan como sede este año. En la provincia que tiene uno de los centros astronómicos más importantes de la región y en la que nació el actual director de la Comisión Nacional Actividades Espaciales (CONAE), a Gabriel le pareció que poca difusión tenía la actividad espacial en la provincia.

Al origen de su amor y vocación dedicada al espacio, la define como un “chispazo”.

“La verdad que fue un chispazo que me dio en la vida. Mi primer carrera fue ingeniería electromecánica, porque soy un apasionado de los motores también, pero no me gustó la verdad, no me sentía cómodo. De ahí me pasé a la licenciatura en biología, porque soy medio amante del cuidado del ambiente también. En primero y segundo año, me acerqué más a la botánica, de hecho tengo un vivero de plantas autóctonas, pero en tercero fue cuando me encontré con la serie “Cosmos” de Carl Sagan, también leí el libro y antes había visto la serie de Neil deGrasse Tyson.”

En el medio está Franco Mazzoca, uno de los integrantes de la Mars Society Argentina. Los demás son integrantes del grupo en el que Gabriel estuvo en su primer acti9vidad en 2019. Foto, gentilezaiglioli, y Nicolás Paganini (también miembro de la Marso)

Su pasión por los enigmas del origen de la vida encontró cause, dentro de la misma facultad.

“Después hice un taller de introducción a la astronomía que daba la facultad y de ahí me empecé a enamorar más de la astronomía, más que nada de la física. Me tira mucho la cosmología, el origen de la vida, el origen del universo, esos enigmas que no te dejan dormir en la noche.”

Lo que comenzó como un video en una clase, poco a poco ganaba más espacio en su vida.

“Después en la materia de epistemología y metodología de la investigación, teníamos que hacer una entrevista a un profesional que quisiéramos hacer. Yo me contacté con una astrobióloga, que en realidad ella es geóloga, y se dedica a la cosmoquímica que estudia meteoritos, pero está dentro del núcleo argentino de biología. Ella es María Eugenia Varela, que trabaja en el ICATE y ella me explicó qué era la astrobiología, que estudiaba el origen de la vida y la vida en otros planetas. Y dije esto es lo mío.”

Este 30 de octubre dará una charla online sobre astro biología junto a Guillermo Abramson,doctor en física del Instituto Balseiro.

El horizonte de Gabriel, un sanjuanino de 22 años, ahora es infinito.

“Un grupo de compañeros y amigos me regalaron un telescopio para mi cumpleaños, ahí me subo al techo de mi casa a sacarle fotos al espacio.”