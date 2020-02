Gales comenzó defensa del Seis Naciones de rugby con claro triunfo sobre Italia

Gales, último campeón del torneo Seis Naciones de rugby, comenzó la defensa del título con una contundente victoria sobre Italia 42 a 0.



El partido se jugó en el estadio Principality Stadium de Cardiff, ante 74.500 espectadores.



El equipo galés apenas necesitó media hora para dejar sentenciado el encuentro (21-0), gracias a dos tries de Josh Adams y a la efectividad de Dan Biggar con el pie, consignó Efe.



Un contundente marcador que no aplacó la voracidad del "Quince del Dragón", ni mucho menos de Adams, que sumó otro nuevo try en la segunda mitad, añadido a los firmados por Nick Tompkins y George North para completar el definitivo 42 a 0, para encadenar la vigésimo tercera derrota consecutiva de Italia en el torneo.



En tanto Irlanda venció a Escocia 19 a 12, en el estadio Aviva Stadium de Dublin.



Todas las anotaciones de Irlanda fueron de Jonathan Sexton (un try convertido y tres penales); mientras que Adam Hastings anotó todos los puntos del visitante (cuatro penales), lo que le permitió al menos sumar un punto bonus en un estadio en el que no gana desde hace diez años.



Mañana completarán la primera fecha Francia-Inglaterra, en el Stade de France de París.



El sábado 8, por la segunda fecha, jugarán Irlanda-Gales (en el Lansdowne Road Stadium de Dublín) y Escocia-Inglaterra (en el Murrayfield Stadium de Edimburgo); y al día siguiente completarán Francia-Italia y (en el Stade de France).