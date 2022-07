Sin dudas, un momento muy especial para aquellas personas que tienen la posibilidad de estudiar una carrera universitaria es cuando se llega a la última instancia y se logra la ansiada meta. “Game over” o fin del juego le llaman algunos estudiantes, como si se tratara de algún videojuego, esos que practicaban algunos sanjuaninos durante gran parte de la infancia. En este caso, quien llegó al final de su meta y logro recibirse de licenciada es la influencer sanjuanina, Pamela Pettazzi.

La joven conductora de televisión llegó al final de su carrera universitaria y se recibió de Licenciada en Educación Física. Rodeada de su familia y de amigos, la chica de la tele disfrutó de la felicidad extrema de alcanzar la meta y de haber finalizado una etapa más en su vida.

Pamela compartió parte de sus festejos a través de las redes sociales, donde cosecha más de 60.000 seguidores. Imagen extraída de redes sociales.

“Gracias a Dios eternamente, a mi familia que me acompaño en esta etapa, a mis amigos y mi pareja”, expresó la flamante licenciada a través de sus redes sociales, donde cosecha más de 60.000 seguidores. Luego lanzó una tierna y sentida dedicatoria a sus abuelos, quienes ya no la pueden acompañar presencialmente. “A los angelitos que me cuidan desde el cielo!! Se lo dedico a mis abuelos que sé que deben estar felices, salud al cielo”, escribió.

En su posteo la joven influencer compartió varias imágenes que retrataron los festejos por haberse recibido. Allí se la puede ver como sus padres y amigos la dejaron con un tutú de bailarina y una remera que fue recortada, más las cosas que le lanzaron, como harina, polvo de colores, tintura, entre otras cosas más.

Propuesta de casamiento en el Monumental

Pamela Pettazzi recibió una propuesta de matrimonio en el Monumental. El momento lo compartió la cuenta del Museo de River en la que queda registrado cómo el novio, Yoel Fernández, realiza la propuesta.

El momento comienza con uno de los guías diciendo: “¿Quién es Pamela? Veni que tenemos una sorpresa para vos”. Pamela se acerca y luego el guía bromea con un “Ta tan ta tan, como dice Walter Nelson”, al instante detrás de Pettazzi, de rodillas, Fernández cumple con el sueño de los fanáticos del Millonario, unir las pasiones y el amor. Ahí hizo la pregunta: ¿Te querés casar conmigo? Pamela, emocionada, aceptó entre los aplausos de los hinchas que acompañaban en el recorrido. Luego de ponerse el anillo, los enamorados cerraron el momento con un abrazo y un beso.