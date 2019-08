Ganó la lotería, perdió el billete y otra persona reclamó el premio

El 13 de septiembre de 2011 un francés ganó en la lotería 163 millones de euros, es decir, más de 181 millones de dólares. No obstante, perdió su billete y no pudo cobrar el premio. Aunque ahí no terminó la historia, ya que una mujer lo halló y hasta fue a reclamar el premio para quedarse con el dinero. Los años pasaron y las partes no podían llegar a un acuerdo, lo hicieron recién en julio de 2019 gracias a la mediación de un juez.

El hombre cuyo nombre no fue revelado, ganó la elevada suma en la lotería EuroMillions. Luego se registró como ganador en la compañía Francaise des Jeux, que opera las loterías y apuestas deportivas pero perdió su billete y se quedó sin la suma. El mismo fue encontrado por una mujer que tampoco pudo llevarse el dinero.

MIRÁ TAMBIÉN Ilusión óptica: ¿Esta imagen es en blanco y negro o en colores?

Finalmente, a fines de julio pasado pudieron llegar a un acuerdo y la Corte Administrativa de Apelación de París dictó una solución: la mujer renunciaba al premio y aceptaba entregar el billete de la lotería a su dueño a cambio de una compensación de 12 millones de euros, es decir el 7,5 % de la suma total.

El premio es el segundo más grande de la historia de Francia. El primer puesto lo ocupan los 170 millones de euros que ganó el 13 de noviembre de 2012 un hombre de los Alpes.

Fuente: La 100.