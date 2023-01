Ganó Shakira: Casio explicó porque no auspiciará la liga de Gerard Piqué

Luego del lanzamiento de la Session #53 de Shakira y Bizarrap, se revolucionó el mundo por las marcas mencionadas. La que más publicidad ganó fue Casio, ya que al día siguiente del estreno Gerard Piqué anunció que la marca sería los nuevos patrocinadores de su competencia Kings League.

Sin embargo, horas más tardes Casio advirtió que no era nuevo sponsor del ex futbolista. Unos días después, decidieron publicar en su cuenta de Instagram una historia que explicaba porque no eran nuevos patrocinadores de la Kings League.

Publicidad

Hay un Casio para todo el mundo, seas king, loba o el mismísimo Pikachu. Por eso no somos patrocinadores fieles de ningún bando. Por eso no somos patrocinadores oficiales de ningún bando" Casio

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De esta manera, Casio dejó en claro que tanto Shakira como Piqué podrían vestir sus relojes. Además, agradecieron a la cantante colombiana por la publicidad. Por la otra parte, Gerard Piqué fue visto vistiendo un Rolex inmediatamente luego de anunciar en su stream el arreglo, que no era cierto, con Casio.

Explosión de búsquedas en Mercado Libre

En Argentina, las búsquedas en la plataforma se multiplicaron 8 veces para Casio y 7 veces para Rolex. Es decir, que la canción de Shakira favoreció a los mencionados y enero podría haber sido un gran mes de ventas.