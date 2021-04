Gattoni dijo que no descartan “hacer algún retoque” a las medidas contra el coronavirus

El vicegobernador Roberto Gattoni de la provincia habló con una radio sanjuanina sobre las medidas impuestas en la provincia frente a la segunda ola del coronavirus. Entre sus declaraciones no descartó "hacer algún retoque" a las restricciones aplicadas en San Juan, que son más leves que en Buenos Aires y CABA, ya que la situación es menos grave que en aquellas jurisdicciones.

Gattoni mantuvo un diálogo con el programa Demasiada Información de Radio Sarmiento. Allí dijo que "mientras el nivel de contagios se mantenga como está y el factor de ocupación de las camas de terapia intensiva lo permitan, deberíamos tratar de mantenerlas restricciones actuales". Sin embargo, agregó: "A lo mejor evaluamos y hacemos algún retoque, pero estamos focalizando la campaña en concientización, en respetar los protocolos, en los controles e inspecciones".

Esta afirmación se dio un día después de la reunión, que tuvo el presidente Alberto Fernández con los gobernadores del norte del país, de la que participó el mandatario provincial Sergio Uñac.

"Seguramente estaremos atentos a lo que disponga", expresó sobre Fernández. "No quisiera opinar hasta no hablarlo con las autoridades sanitarias o saber cuál es la idea del Gobierno Nacional que tiene para con las provincias que estuvo reunidas ayer (martes)", sentenció después.

Luego resaltó nuevamente: "Seguimos insistiendo en que las reuniones familiares deben hacerse en lugares abiertos, con distanciamiento. No se puede aplicar una misma norma restrictiva para todo el país. El AMBA tiene una situación, algunas provincias, otras y San Juan tiene una situación particular de preocupación. No es que estemos ajenos, pero cada provincia deberá adecuar las restricciones a su realidad".

Finalmente dijo que por "la disponibilidad de camas, de oxígeno, la posibilidad de atención rápida a quienes así lo requieran por el tema Covid-19, San Juan tiene margen para poder moverse como lo hace hasta ahora".

Este miércoles San Juan reportó más de 300 contagios por coronavirus, cifra que no se veía superarse desde el 6 de noviembre de 2020. Por otra parte, hubo cuatro víctimas fatales.