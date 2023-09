Gerard Piqué reveló sus aventuras nocturnas del pasado y es viral

Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona y empresario, compartió detalles sobre su juventud y sus travesuras durante su tiempo en el Zaragoza. Esto, cuando tenía nada más que 19 años. En una transmisión conjunta con el influencer Ibai Llanos, el ahora retirado jugador de 36 años ofreció un vistazo a su vida fuera de los terrenos de juego, dejando a más de uno con la boca abierta.

Piqué, que es reconocido por su éxito en el Barcelona y su papel en la selección española ganadora de la Copa del Mundo, también es destacado por su emprendimiento empresarial y sus travesuras en la juventud. Durante la charla, el exdefensor español mencionó un lugar llamado "El Buscón" en Zaragoza, un pequeño bar escondido en el que solía pasar el tiempo hace algunos años.

Publicidad

"Sí, en Zaragoza había un local escondidito, un bar pequeño, ahí en el rinconcito. No te veía nadie. Se llamaba El Buscón, no sé si existe aún. El Buscón. No sabes lo que era", compartió Piqué. Sorprendentemente, también reveló que tenía un rol activo en el lugar: "Hacía de DJ y todo", dijo, mostrando su versatilidad. Cuando Ibai Llanos lo cuestionó sobre si era el dueño de este lugar, Gerard respondió con una sonrisa.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Revelaciones insólitas de Gerard Piqué

"Yo era el dueño, pero por detrás. No daba la cara, no era el testaferro, era otro y yo estaba por detrás. Servía copas... hacía de todo ahí", expuso el empresario. Piqué admitió con nostalgia que Zaragoza tenía un lugar especial en su corazón: "Es que Zaragoza... Zaragoza es Zaragoza, tío. Fueron mis primeras experiencias...". A lo largo de su carrera, el zaguero nunca ocultó su afinidad por la vida nocturna y las aventuras.

Aunque su carrera como jugador de fútbol ha llegado a su fin, Gerard Piqué continúa siendo una figura destacada en el mundo del deporte y los negocios. Su revelación sobre sus días en "El Buscón" ofrece un vistazo a su lado menos conocido mientras sigue cosechando éxitos en su vida profesional y personal. Ahora, tras esas declaraciones, usuarios de las redes sociales volvieron a dejarlo entre lo más comentado.