Gimnasia de Maradona recibió otro duro golpe con la derrota ante Unión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Gimnasia La Plata, dirigido por Diego Maradona, recibió hoy un duro golpe en sus aspiraciones por mantenerse en la Primera División con la derrota como local ante Unión de Santa Fe por 1 a 0 que lo complicó aún más.



El ex Gimnasia Ezequiel Bonifacio, quien ofreció disculpas, marcó el único gol del encuentro en el estadio Juan Carlos Zerrillo que aumentó la crisis futbolística del equipo de Maradona que ocupa el último puesto en la tabla de promedios.



En un partido que por momentos fue discreto y mal jugado, Gimnasia no sacó provecho de la victoria que logró la fecha pasada ante Godoy Cruz, la primera y única en lo que va del campeonato, y chocó con sus propias limitaciones.



El equipo de Maradona, por momentos, fue vertical, vertiginoso, especialmente en los comienzos de cada tiempo, pero sin claridad en la definición.



El remate de Tijanovich encontró la seguridad del arquero Moyano en el inicio de la primera etapa y Comba lo tuvo dos veces: un cabezazo y un disparo que pasó encima del travesaño.



Unión, cuando encontró equilibrio, afianzado en defensa con la gran tarea de Gómez Andrade, apostó a la contra y Bonifacio avisó con un remate que se desvió en Guanini.



Los nervios se fueron apoderando de Gimnasia con el correr de los minutos. Apremiado por su situación futbolística, exhibió en cancha un desorden que Unión capitalizó con el gol de Bonifacio.



Un centro elevado de Acevedo superó la línea de la defensa y encontró al ex Gimnasia, en soledad, que sin dejar picar la pelota definió al primer palo de un Arias de floja respuesta.



Gimnasia buscó hasta el final, como pudo, con poco resto físico, para lograr el empate. Con más empuje que fútbol el equipo de Maradona falló en su propósito en el toque final.



La victoria de Unión resultó otro impacto de grandes dimensiones para Gimnasia. Sus hinchas finalizaron abatidos porque sufrieron un nuevo traspié en su casa donde perdieron los cinco partidos que jugaron.



El "Lobo" no levanta cabeza y en su mira tendrá a Newell's Old Boys, por la fecha 11, con una visita complicada a Rosario para obtener el segundo éxito en la Superliga. El calendario marcará después el clásico ante Estudiantes, en su cancha, en busca de su primer triunfo como local.



Unión encadenó la tercera victoria consecutiva, con el clásico ante Colón incluido, y en la fecha siguiente será local ante Independiente.







-Síntesis-



Gimnasia: Alexis Martín Arias; Maximiliano Caire, Manuel Guanini, Germán Guiffrey y Lucas Licht; Víctor Ayala; Maximiliano Comba, José Paradela, Matías García y Horacio Tijanovich; y Nicolás Contín. DT: Diego Maradona.



Unión: Sebastián Moyano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Javier Elías, Nelson Acevedo y Gabriel Carabajal; Nicolás Mazzola y Walter Bou. DT: Leonardo Madelón.







Gol: en el segundo tiempo, 33m. Bonifacio (U).



Cambios: en el segundo tiempo, 21m. Matías Gómez por Comba (G); 25m. Brahian Alemán por Paradela (G) y Juan Cavallaro por Mazzola (U); 32m. Maximiliano Coronel por ; 38m. Franco Troyansky por Carabajal (U).



Amonestados: Guanini, Contín (G); Gómez Andrade, Mazzola (U)



Árbitro: Andrés Merlos



Estadio: Juan Carlos Zerrillo (La Plata).