Gimnasia "recuperó" a Diego Maradona y quiere quebrar un maleficio en el Bosque

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Gimnasia y Esgrima La Plata, con Diego Maradona como técnico tras rever su fugaz renuncia, intentará quebrar una negra serie de seis derrotas consecutivas jugando como local cuando mañana reciba a Arsenal de Sarandí, por la 14ta. fecha de la Superliga.



El cotejo se jugará en el estadio Juan Carlos Serrillo, en La Plata, este domingo desde las 19.40, con el arbitraje de Fernando Echenique y televisado por TNT Sports Premium.



La semana fue una telenovela Gimnasia. El martes pasado través de las redes sociales Maradona renunció al cargo debido a que el presidente Gabriel Pellegrino, quien gestó la llegada del "10" a la entidad, anunció que no se presentará en las elecciones que efectuará el club y no se logró una unidad.



Pero el jueves luego de una forzada unidad, en la cual hasta hubo amenazas para con algunos candidatos, como Mariano Cowen, se llegó a un acuerdo y no habrá elecciones en la entidad platense aunque el panorama político del club es pura confusión.



La alegría de los hinchas "Triperos" no tiene límite y el plantel, que era dirigido de manera interina por Mariano Messera, volvió a estar a cargo de Maradona que al frente del equipo suma tres triunfos, siempre de visitante, y cinco derrotas, todas de local.



De allí que la mejor forma de festejar el "regreso" de Maradona en la cruzada por mantener al equipo en la Superliga sería ganando en casa, ya que en el Bosque no triunfa desde la 25ta. fecha de la Superliga pasada, 3-2 a Colón el 6 de abril último.



Gimnasia esta 22do. con 10 unidades y posee el peor promedio con 1,015 y 66 puntos en tres campañas, a 11 unidades de Banfield, Rosario Central y Colón que por ahora evitan el descenso.



Arsenal está en mitad de tabla, 14to. con 17 unidades, con un cotejo pendiente ante Colón, lejos de la zona baja de los promedios pero hoy quedando fuera de la clasificación para las copas internacionales.



El equipo de Sergio Rondina, que como lo expreso cumplirá un sueño al abrazar a Maradona, su ídolo, antes del partido, inició la temporada líder con tres triunfos seguidos pero hoy no gana desde la octava fecha acumulando dos derrotas y dos empates.



En primera jugaron 25 veces y el dominio es del equipo de Sarandí con 10 triunfos contra cuatro y 11 empates. El último triunfo de Gimnasia fue 2016, por 1-0 con gol de Lorenzo Faravelli.







+ Probables formaciones +



Gimnasia y Esgrima La Plata: Alexis Martín Arias; Maximiliano Caire, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Germán Guiffrey; Víctor Ayala, José Paradela; Matías Miranda, Matías García y Agustín Ramirez; Nicolás Contín. DT: Diego Armando Maradona.



Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Fernando Torrent, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Emiliano Papa; Jesús Soraire, Ezequiel Piovi, Gastón Álvarez Suárez y Nicolás Giménez; Juan García y Juan Cruz Kaprof. DT: Sergio Rondina.



Cancha: Gimnasia y Esgrima La Plata.



Arbitro: Fernando Echenique



Hora de inicio: 19.40



TV: TNT Sports Premium