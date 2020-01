Gioja valoró como "un buen gesto de la oposición" el apoyo que comprometió al proyecto sobre deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional del Frente de Todos y presidente del PJ, José Luis Gioja, aseveró hoy que existe un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para aprobar en Diputados el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa al afirmar que se coincidió en manifestar "una voluntad colectiva de superar el problema".



Poco antes del inicio de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para el tratamiento de la iniciativa, Gioja calificó como "un buen gesto" de la oposición el acuerdo alcanzado y confió en que "no" habrá "problema alguno en aprobar la norma".



En declaraciones a radio El Destape, el dirigente peronista calificó como "importante el debate de la ley de hoy porque el tema es trascendente, ya que la deuda es el problema central de los argentinos".



"Es imposible afrontar el pago de la deuda en estas condiciones. Todos los dicen. Como están los plazos es imposible el pago, por lo que si no se reprograman los vencimientos y los intereses es imposible pagar la deuda", opinó Gioja.



En esa línea, agregó: "Hay que pagar miles de millones de dólares este año y la economía argentina no los va a generar y desde el Gobierno obviamente que no vamos a dejar de asistir a los que menos tienen como se hizo en el pasado y tampoco nos vamos a volver a endeudar para pagar los intereses de las deudas, por lo que necesitamos una renegociación de la misma".



En clave política, Gioja apuntó contra Juntos por el Cambio al afirmar que "hay que entender que el país está sobreendeudado por políticas aplicadas por el ex presidente (Mauricio) Macri".



Con respecto a la situación económica de las provincias, el ex gobernador de San Juan señaló que, "si el país está mal con respecto a la deuda, es casi lógico que las provincias también estén mal con sus cuentas, aunque hay algunas provincias que están peor que otras".



"Los distritos gobernados por Cambiemos como Jujuy, Mendoza, Corrientes y Buenos Aires, donde aplicaron una política de endeudamiento, ahora están muy complicadas. Buenos Aires es el gran ejemplo de una provincia endeudada tras la gestión de María Eugenia Vidal", remarcó el presidente del PJ.