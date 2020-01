Girl Power, tres series de Netflix donde las mujeres son protagonistas

Después del éxito de Sex Education muchos se quedaron con ganas de ver como continuaba, si se sigue el sistema de distribución de la primera temporada, recién en 2021 veremos cómo sigue la vida en la secundaria de Moordale. Para calmar esa hambre que dejó la atrapante historia acá te dejamos tres sugerencias para que elijas dentro del inmenso catálogo de la N roja.

GLOW

En Glow iremos decublriendo un grupo de mujeres en el que la sororidad, la autosuperación y el humor nos darán una historia entretenida que, además de atípica, es real. Ambientada en los años 80 y con todo un despliegue de looks de esa época, la serie presenta a un grupo de mujeres que ponen en marcha desde cero un programa de lucha femenina: GLOW. La mayoría de ellas no sabe nada sobre lucha, pero entrenan con constancia para aprender nuevas técnicas y hacer el mejor espectáculo posible en un mundo tradicionalmente de hombres. Al mismo tiempo, todas ellas protagonizan sus propias historias personales en las que se pone en conflicto la maternidad, la tradición, la soledad y el deseo entre otros tópicos. Pero si hay algo que me destaca GLOW es que los estereotipos no sólo brillan por su ausencia, sino que hace gala de la diversidad como ninguna otra serie y que todas ellas están cómodas y orgullosas con sus cuerpos.

Ideal para quienes quedaron manija con Sex Education y ver tanta diversidad en pantalla les hizo bien.

LAS ESCALOFRIANTES AVENTURAS DE SABRINA

Kiernan Shipka vuelve a dar vida a uno de los personajes más icónicos de los 90´ pero con un giro más oscuro de lo que estamos acostumbrados ya que se basa en una nueva línea dentro de lo que es el universo de Archie ,de la que también forma parte Riverdale. En esta nueva entrega, Sabrina debe viajar al Infierno para salvar a su novio Nick pero en su camino se encuentra con la difícil tarea de que tendrá que convertirse en algún momento en la Reina del Infierno.

No es lo mejor del catálogo pero tampoco lo peor. Brujas, maleficios y episodios que son dignos de ver con un gran reparto muy acertado y para que engañarnos, un estilo hormonalmente adolescente ya que los cuerpos torneados son la norma.

Eso si, la cuota de empoderamiento más que presente.

Ideal para los fans de telenovelas, series como “Riverdale” y amantes de la cultura gótica.

KIPO Y LA ERA DE LOS MAGNIMALES

Pero no todo es mundo adulto, para aquellos que les gusta compartir ficciones con hijos, sobrinos o hermanitos dejamos una serie de animación donde la visibilidad de identidades y de modelos está presente pero no es su eje. Acá la aventura es lo importante. En Kipo la estética sensorial absorbe por todos lados ya que la paleta de colores, la música y LAS secuencias de combate lo son todo.

Otro detalle de la serie son los contrastes de ternura y peligro que maneja, después de todo la trama trata sobre una niña que debe volver a su hogar después de una catástrofe. Corta, entretenida y diversa son tres cualidades que la hacen perfecta para maratonear este fin de semana.

La era del streaming se está convirtiendo en una nueva “era dorada” de la animación.

Ideal para los amantes de Hora de Aventura, diseñadores gráficos, niños hiperquinéticos y amantes de sentir “ternura” en la panza.