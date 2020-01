Gobernador Melella advirtió por endeudamiento de provincias y destacó el apoyo del gobierno nacional

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, afirmó hoy que "las provincias no están saneadas económicamente" y tienen "un nivel de endeudamiento alto", al tiempo que destacó que el presidente Alberto Fernández "se puso a disposición para trabajar con nosotros y fomentar el desarrollo productivo".



El mandatario fueguino resaltó además las reuniones que mantuvo con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y con el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, con quienes analizaron cuestiones diversas relacionadas con su provincia.



"Es una situación compleja, con un nivel de endeudamiento alto. Por eso le pedimos el acompañamiento al gobierno nacional para desarrollar los distintos sectores productivos de nuestra provincia. Las provincias no están saneadas económicamente como planteaba (el ex presidente Mauricio) Macri", enfatizó Melella en declaraciones a El Destape Radio.



Añadió que "necesitamos generar empleos porque hemos perdido muchos. Alberto Fernández se puso a disposición para trabajar con nosotros y fomentar el desarrollo productivo. El Presidente está muy compenetrado con nuestra realidad".



Sobre su reunión con Cafiero sostuvo que "charlamos sobre la situación financiera de la provincia. El encuentro con el jefe de Gabinete fue una bocanada de aire fresco y de esperanza".



Y acerca de su encuentro con De Pedro precisó que "hablamos del desarrollo turístico. Nos pone contentos que se hable de la Antártida, extrañábamos eso. Los dos ministros se pusieron al servicio de la provincia y eso nos da más ganas de empujar para adelante".



El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur destacó además que "somos uno de los destinos turísticos preferidos, tanto a nivel interno como internacional. Estamos teniendo una buena temporada, estamos felices. Es una de las actividades que más derrama". Y anticipó que "el jueves recibiremos al ministro de Turismo, Matías Lammens".