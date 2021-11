Gobernadores, ministros y hasta un embajador: la lista de políticos que llegan a San Juan por Argentina-Brasil

El mundo posará la mirada en San Juan durante el próximo martes 16 de noviembre. Nadie quiere quedarse afuera del cruce por Eliminatorias Qatar 2022 que se disputará en el Estadio del Bicentenario entre Argentina – Brasil. El gobernador, Sergio Uñac, confirmó una lista de políticos invitados que ya le dieron su confirmación para este encuentro.

Entre los presentes estará la ministra de Salud, Carla Vizzotti. La especialista llega a la provincia en medio de los anuncios recientes de tercera dosis de vacuna para profesionales de la salud e inmunocomprometidos. Al mismo tiempo ese día se dará cumplimiento a una de sus propuestas con respecto al aforo al 100% en espectáculos masivos. Justamente San Juan marcará el inicio de los mismos.

En ese orden también el mandatario local confirmó en rueda de prensa una nómina de gobernadores que llegarán hasta el ‘Gigante de Pocito’ con el fin de ver a la Albiceleste.

Uñac dijo que, hasta el momento están confirmados, Oscar Herrera (Misiones), Omar Perotti (Santa Fe), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (a cargo del Ejecutivo de Tucumán tras la licencia del actual Jefe de Ministros, Juan Manzur), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Omar Gutiérrez (Neuquén).

El gobernador local no dio por cerrada la lista y manifestó que es probable que se sumen más dirigentes. Sin embargo, este encuentro no será del orden político, sino producto de la pasión futbolera. No se descartan algunos encuentros posteriormente.

Otra de las figuras que se destacarán del resto de los asistentes será el embajador de Qattar, Battal Meajeb Al Dosarí. El hombre llegará para tomar contacto con dos de los potenciales equipos que disputarán el mundial en su país durante el próximo año.