Montarán un centro de testeo en San Juan para recibir a las delegaciones de Argentina y Brasil

El próximo martes 16 de noviembre San Juan será sede de uno de los encuentros deportivos más importantes del año. Los seleccionados de futbol de Argentina y Brasil se cruzarán en un encuentro decisivo en el Estadio del Bicentenario por la fase de Eliminatorias Qatar 2022. En la previa las autoridades locales no escatiman en detalles debido a que el mundo posará la mirada en la provincia. El mantenimiento del estatus sanitario será clave.

En ese sentido desde el Ministerio de Salud Pública montarán un centro de testeo adicional que se ubicará en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento en la localidad de Las Chacritas, departamento 9 de Julio. Allí estiman testear a los que arriben a la geografía local y pertenezcan a algunas de las selecciones.

Serán tres las delegaciones que traerán a los jugadores, utileros y autoridades de los organismos más relevantes del futbol como son AFA, FIFA y Conmebol. El jefe de Virología, Raúl Vallejo, explicó a DIARIO HUARPE que el requisito fundamental es que estas personas tengan las dos dosis de cualquier vacuna autorizada contra el Covid-19. Además cada uno de los ingresantes tendrá que acreditar una PCR negativa con 72 horas de vigencia.

Estiman que cada una de las delegaciones traerá entre 60 a 80 personas por lo que calculan que serán más de 200 los que pisarán suelo sanjuanino. El testeo no estará dirigido a todos los pasajeros, sino solamente a aquellos que presenten síntomas relacionados con la enfermedad.

Este cambio en la política de seguimiento epidemiológico fue implementado a finales de octubre por el Ministerio de Salud Pública que conduce Carla Vizzotti. La idea era agilizar los trámites para aumentar el flujo turístico. Justamente en esa fecha habilitarán el aforo al 100% en los espectáculos masivos en todo el país. San Juan marcará la punta pudiendo así el ‘Gigante de Pocito’ albergar a 25.000 personas.

Vallejo dijo que este fin de semana van a tener mucha actividad. Sin embargo destacó que están preparados operativamente teniendo en cuenta que los contagios sufrieron una baja considerable en este último tiempo. Las delegaciones serán controladas también por la Dirección de Migraciones y escoltada por la Policía de San Juan.

El seleccionado brasilero no hará ninguna escala en el país por lo tanto el control de trazabilidad será fundamental. Los jugadores, encabezados por Neymar, viajarán desde Brasil hasta San Juan. Todavía no tienen los horarios confirmados de los arribos, pero explicaron que será durante el fin semana pasada la medianoche. Las autoridades lo pensaron de esta manera para no interrumpir el desarrollo de los vuelos de cabotaje que, en los últimos días, sumaron frecuencia pasando de nueve (9) a trece (13) semanales lo que significa dos vuelos diarios de lunes a sábado y uno el domingo.

La situación de los jugadores argentinos es diferente porque parten desde Ezeiza, es decir, que ya pasan por un primer control dentro de los límites nacionales. Aunque Vallejo indicó que todos aquellos que vayan a tener contacto con esa burbuja cerrada deberá estar testeados. En este grupo ingresan desde los recepcionistas del hotel donde se hospedarán los futbolistas hasta el primer operario que los reciba en el aeropuerto.

Las tareas estarán a cargo de la Secretaría de Planificación que conduce Alina Almazán. La persona con síntoma será derivada en un auto hasta el hotel donde guardará aislamiento hasta la entrega del resultado de la PCR. El examen será cotejado en el laboratorio del Hospital Guillermo Rawson. La demora rondará las 24 horas aproximadamente, aunque aseguran que puede ser menor el tiempo inferido.

DATO

• 80 son las personas que, en promedio, traerá cada una de las tres delegaciones.